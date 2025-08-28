Shot: в Москве и Питере резко взлетят цены на аренду жилья

Цены могут вырасти на 10–20% в массовом сегменте
В Москве и Петербурге аренда квартир может подорожать сразу на 20%. Основными причинами роста называют сезонные факторы и сокращение предложения на рынке аренды.

Как пишет SHOT, в начале осени в мегаполисы возвращаются студенты, а семьи, завершившие летние отпуска, начинают активно искать новые варианты жилья. Это приводит к резкому увеличению спроса на аренду квартир. Эксперты отмечают, что еще в августе стоимость аренды в Москве и Петербурге выросла на 5–7%. Однако уже в начале сентября ожидается новый скачок: цены могут вырасти на 10–20% в массовом сегменте.

В премиум-классе ситуация иная. Здесь спрос на аренду остается относительно низким. В элитном сегменте стоимость аренды увеличится лишь на 3–5%.

