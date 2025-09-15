Жители Белгородской области пострадали из-за украинских дронов

Водитель и семь пассажиров служебной «Газели» получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Зозули Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Зозули Борисовского района дрон ВСУ атаковал служебную „Газель“. Пострадали водитель и пассажиры. Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу», — заявил Гладков. Об атаке ВСУ он написал в своем telegram-канале.
Одна из женщин находится в тяжелом состоянии, ее состояние оценивается как критическое. У четырех человек медики диагностировали осколочные ранения и минно-взрывные травмы, у остальных — баротравмы различной степени тяжести. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, врачи контролируют их состояние. В результате атаки автомобиль полностью сгорел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.