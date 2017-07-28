13:16 28 июля 2017 0

Андрей Козицын рискует проиграть ключевые для УГМК выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выборы депутатов Серовской гордумы претендуют на статус самых свободных на территории Свердловской области в Единый день голосования в 2017 году. Заключенные многосторонние договоренности дезавуированы. Бывшие союзники готовятся к войне всех против всех.

Поводом для конфликта стал сформированный движением «За будущее Серова!» список кандидатов в депутаты местной думы. Бывший руководитель организации, экс-мэр Серова Владимир Анисимов сказал «URA.RU», что считает этот вариант несоответствующим «интересам большинства жителей города».

На выборах Серова все договоренности сорваны. Как результат — избирательная кампания обещает быть интересной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший градоначальник напомнил, что весной 2017 года учредившие движение руководители предприятий, бюджетных и общественных структур провели несколько заседаний и решили совместно выдвинуть для участия в муниципальных выборах пул кандидатов, отражающий интересы всех слоев горожан. В совет «За будущее Серова!» вошло 40 наиболее уважаемых в городе людей. Они были представлены в мае врио свердловского губернатора Евгению Куйвашеву. Тогда же был утвержден проект списка кандидатов в местные депутаты.

Однако одобренная «верхами» команда рассыпалась уже в ходе праймериз «Единой России». Близкий к Владимиру Анисимову депутат пояснил, что предварительное голосование прошло под контролем одного человека — главы Серова Елены Бердниковой: «По ее инициативе из списка были исключены многие ранее согласованные кандидаты. В том числе известный в городе бизнесмен-строитель Павел Козяев».

Анисимов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» добавил, что в результате представленный для регистрации список кардинально изменился:

«В нем оказалось 20 из 25 представителей УГМК. Кандидатам от других предприятий и бюджетникам оставили всего пять мест.

Предпринимателям не дали ни одного».

По мнению экс-мэра, получившийся список кандидатов нельзя назвать общегородской командой: «На предприятии 4300 работников, а в Серове проживает без малого 108 тысяч человек. Не логично, чтобы в думе было подавляющее число депутатов от одной компании».

Предварительное голосование прошло под контролем одного человека — главы Серова Елены Бердниковой. После этого списки кандидатов кардинально поменялись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анисимов возглавил оппозиционную мэру общественную организацию «Серов — это мы», кандидаты которой уже зарегистрированы во всех округах: «Теперь нам остается двигаться лишь вперед. Однозначно будет серьезная борьба. Мы рассчитываем на победу».

Действующий серовский депутат на условиях анонимности подчеркнул, что Владимир Анисимов является лишь идейным лидером оппозиционного серовского движения. Его организационным руководителем стал бизнесмен Павел Козяев. Сколько кандидатов пойдет на выборы от «Серов — это мы» и их фамилии, не раскрывается. Сторонники Анисимова и Козяева также пошли на выборы как самовыдвиженцы и по спискам ЛДПР.

«Думаю, что они объявят о себе, как о единой силе уже в ближайшее время. Начался сбор подписей за возвращение прямых выборов мэра. По всей видимости, на пост главы города желает вернуться сам Владимир Анисимов. И, вероятнее всего, программа оппозиционных кандидатов будет построена на критике работы городской администрации», — говорит действующий серовский депутат.

Экс-глава Серова Владимир Анисимов (в центре, с бюллетенем) возглавил оппозиционную мэру общественную организацию и продвигает везде своих кандидатов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Однако у оппозиционеров есть и слабые точки. Источник «URA.RU» в местных правоохранительных структурах говорит, что уже в ближайшее время к Павлу Козяеву могут быть предъявлены серьезные претензии. В частности, готовится проверка по фактам поставки его фирмами некачественного бетона для производства строительных работ. Также силовики заинтересовались не проверенными пока сигналами об участии предприятий Козяева в схемах по обналичиванию денежных средств.

«Обе стороны грызутся с каждым днем все с большей активностью. Ситуация накаляется. У обеих команд есть множество „косяков“. Думаю, что к концу августа у кандидатов окончательно „сорвет катушки“. Возможно, что я тогда брошу монетку и жребием решу, какой стороне буду помогать», — заявил «URA.RU» местный политик, экс-депутат Заксобрания Сергей Семеновых. Он вместе со своей командой отказался от участия в муниципальной кампании.

Один из действующих городских депутатов уверен, что конфликтной ситуации можно было избежать, если бы некоторое время назад УГМК не вышла из политики: «Они сегодня не контролируют главу города, которая уже несколько лет ведет собственную игру».

Экс-депутат Сергей Семеновых пока так и не определился, какой стороне помогать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель директора по общим вопросам УГМК Надежда Пушина в интервью «URA.RU» отвергла все звучащие в адрес компании обвинения: «В списке кандидатов в депутаты гордумы от движения „За будущее Серова!“ представлены не только работники Надеждинского металлургического завода. Что плохого в принадлежности кандидатов в депутаты к УГМК? Это такие же горожане, как все другие. Это люди, за которыми стоят определенные проекты и достижения. Это люди, которые внесли вклад в развитие города и будут развивать его дальше».

Пушина назвала отношения с главой города рабочими. И напомнила, что новый состав гордумы изберет нового мэра. По мнению наблюдателей, именно участие УГМК позволит избежать системного раскола местных элит.