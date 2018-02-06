Фонду капремонтов дали пять лет: «Если не менять, он рухнет, как МММ»

18:03 06 февраля 2018 0

К качеству выполняемых работ накопилась критическая масса претензий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Свердловской области считают систему капитального ремонта финансовой пирамидой. Пятая часть населения сознательно не перечисляет взносы регоператору. А многие из тех, кто платил, сейчас требуют в судах возмещения ущерба, нанесенного квартирам в ходе работ. При сокращающихся поступлениях фонд капитального ремонта (ФКР) стремительно наращивает объем обязательств и может лопнуть уже через несколько лет.

За последнее время увеличилось количество исков собственников к регоператору. «В судах есть несколько дел по начислениям. Люди пытаются оспорить свои долги, некоторые из них — по причине банкротства. Есть дела, связанные с разделением счетов, а также дела, связанные с возмещением ущерба, нанесенного в ходе капремонта», — рассказали «URA.Ru» в пресс-службе ФКР.

Критическая масса претензий к регоператору накопилась из-за качества выполняемых работ. При этом обязательное страхование ответственности строителей перед собственниками заработает в области только в 2019 году. Пока ни одному собственнику пострадавшей квартиры не удалось добиться компенсации от свердловского ФКР. Вслед за жителями в суды отправились и управляющие компании, впрочем, там уверены, что судебными спорами проблему не решить — нужно менять саму систему капремонта.

Максим Гриб видит проблему системы капремонта в том, что конкурсы выигрывают никому не известные организации без опыта Фото: УК «Ардо»

«Плох не ФКР, а сама система. Конкурсы на проектно-сметную документацию выигрывают никому не известные организации без опыта. Естественно, техобследования домов перед капремонтом проводятся некачественно, сметы составляются коряво, не закладываются необходимые работы. Например, по уму, при замене труб надо сразу менять и ввод, иначе ремонт не имеет смысла, а они этого не делают. Вместе с ремонтом кровли часто необходим ремонт перекрытий верхних этажей, а такие работы не предусмотрены», — объясняет управляющий УК «Ардо» Максим Гриб.

По словам Гриба, вторая причина проблема — подрядчики, выигравшие конкурс на проведение ремонта, но не имеющие опыта, базы, ресурсов. Отсюда отвратительное качество работ и самые дешевые материалы. «Надо уже отменить эти конкурсы и начать нанимать профессионалов — аналоги советских ремонтно-строительных управлений», — предлагает Гриб.

Существующая в сегодняшнем виде система капремонта через несколько лет лопнет, как МММ, уверены эксперты. Поскольку денег в ней существенно меньше, чем обязательств. При этом взносы не страхуются, не защищены от инфляции и воровства.

«Система неэффективная, непрозрачная, имеет признаки финансовой пирамиды. Я бы отвел ей не больше 5-7 лет. Когда она рухнет — зависит от количества новых поступлений, их сейчас не хватает. Примерно 20-30 процентов жителей России не оплачивают взносы в ФКР, на Северном Кавказе люди вообще не платят, потому что никто не верит этой системе. Я тоже не верю», — говорит учредитель свердловского отделения ОНФ Евгений Артюх.

Жители ждут ремонта по 10-20 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По его словам, в силу макроэкономических причин государство не может гарантировать сохранность средств, собранных с граждан. За 10-20 лет, пока люди ждут ремонт в своем доме, деньги могут обесцениться. Во-вторых, нет никакой гарантии, что деньги не украдут и что в итоге человек получит нормальную услугу.

«Я курировал от ОНФ капремонт в области, видел, как в домах Камышлова, Буланаша после этого „капремонта“ рухнули перекрытия. Видел, как штукатурят фасад при минусовой температуре. В Тавде видел, как после капремонта в практически нежилом доме 1928 года постройки развалился угол, — рассказывает Евгений Артюх. — Я написал в прокуратуру, выяснилось, что износ у этого объекта выше 70 процентов. А они его ремонтируют. Коррупция в чистом виде».

«Государство сняло с себя всякие обязательства, поручив капремонт некоммерческом фонду. Мы считаем, что вся эта афера затеяна для спасения своих банков, которые участвуют в обслуживании программы „хапремонта“. То есть нас всех назначили спонсорами банков для решения их личных интересов. Банки получили длинные живые деньги на 30 лет вперед», — пояснила позицию активист акции «Не плати за хап-ремонт», журналист Мила Серова. Она добавляет, что

если бы фонд начал проводить качественные капремонты, то деньги кончились бы еще в первые полгода.

По мнению экспертов, есть два выхода из ситуации — сделать систему предельно безопасной и понятной или кардинально ее изменить, например, вернув капремонт обратно управляющим компаниям, что было бы логично, поскольку УК несут ответственность за жилфонд и кровно заинтересованы в нормальном его состоянии.

«Думаю, сам подход будет изменен, какой-то другой механизм будет предложен. Люди должны быть уверены в том, что получат качественную услугу, они должны понимать, кто и как распоряжается их деньгами. Я пока не понимаю и сознательно не плачу за капремонт, — признается известный уральский финансовый аналитик Константин Селянин. — Кроме того, на мой взгляд, необходимо вводить софинансирование со стороны государства в размере 50 на 50. Половину плачу я, половину — бюджет. Это мотивирует и это совершенно справедливо с учетом того, что государство не исполнило свои обязательства по передаче гражданам жилфонда в надлежащем состоянии в ходе приватизации».