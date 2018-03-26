Мэры Урала не дали правительству России повлиять на выборы президента

12:59 26 марта 2018 0

Александру Якобу и Андрею Козицыну будет что обсудить друг с другом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ряд свердловских муниципалитетов сделали невозможное: явка на опросы по благоустройству территорий здесь превысила явку на президентских выборах. При том, что в подавляющем большинстве городов — и даже подверженном урбанистическим страданиям Екатеринбурге — она не достигла показателей основной кампании. Оба голосования проходили 18 марта.

Как ранее сообщало «URA.RU», инициатива о проведении во всех городах и районах с населением более 20 тысяч человек опроса жителей с просьбой назвать улицы, площади и скверы, реконструкцию которых нужно профинансировать в 2018 году из федерального бюджета, принадлежала Минстрою РФ. Еще в феврале идея приобрела политическое значение. Из Москвы на места была спущена директива, в которой голосование по вопросам развития городской среды называлось главным инструментом для повышения явки на президентские выборы. Мэров обязали максимально пропагандировать ее среди населения. В большинстве случаев главы использовали для этого административный ресурс, разослав в бюджетные учреждения письма об обязательности участия в голосовании всех их работников.

В число екатеринбургских объектов для благоустройства вошел Оперный театр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бюллетени с перечнем требующих благоустройства объектов выдавали в соседних с официальными избиркомами помещениях. В связи с этим явка на оба мероприятия должна была быть примерно равной. Однако доля пришедших на оба мероприятия горожан в ряде случаев отличалась в разы.

Максимальный разрыв зафиксирован в Екатеринбурге. Если на выборы президента в областном центре пришло порядка 61% горожан, то явка на параллельное голосование составила всего 11%. Вторая строчка в антирейтинге досталась столице УГМК — Верхней Пышме, где за главу государства проголосовало 61,3% избирателей, за объекты для благоустройства — 19,6%. Замыкает тройку худших входящее в структуру Росатома ЗАТО Лесной (67,2% и 20,8%).

Мэрия Верхней Салды сработала хуже, чем градообразующее предприятие ВСМПО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Далее следуют: Полевской (61,18% и 23,61%), Невьянск (61,87% и 30,76%), Качканар (65,73% и 32,18%), Североуральск (64,81% и 32,36), Каменск-Уральский (64,94% и 33,46%) и Верхняя Салда (71,75% и 33,61%). Практически в каждом из перечисленных городов за подготовку к президентским выборах отвечали руководители крупного градообразующего предприятия, за организацию голосования за проекты благоустройства — местные администрации. Различие в эффективности их работы налицо.

Есть и примеры, когда в голосовании по вопросам благоустройства приняла большая доля горожан, чем в президентских выборах. Такая ситуация, например, сложилась в Белоярском районе (явка на президентские выборы — 60,04%, на голосование по благоустройству — 71,59%), в Ирбитском районе (68,57% и 78,5%), Красноуфимске (63,29% и 90,48%) и Нижней Туре (61,77% и 83,23%). Объяснение этому простое: на опросах по благоустройству можно было проголосовать с 14 лет, тогда как на выборах — только с 18. Соответственно, семьи с детьми, которым еще нельзя было избирать президента страны, повышали показатели опросов.

Алексей Швайгерт назвал размер административного ресурса в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политтехнолог Алексей Швайгерт называет случаи предельно низкого участия горожан в выборах проектов благоустройства эксперт отражением низких административных возможностей мэров: «В этом вопросе все зависело от глав, которые занимались пиаром, прикладывали организационные усилия для решения поставленной задачи. Где-то руководители муниципалитетов брали на себя личную ответственность, а где-то пустили на самотек. В этом вся разница». Алексей Швайгерт особенно обращает внимание на показатель в Екатеринбурге: «11% — реальный предел административного ресурса администрации города».

Источник агентства в администрации губернатора знает, что «мэры просто забили на этот проект, и как показали дальнейшие события, были абсолютно правы. Основная кампания достигла нужных показателей и без всякого благоустройства, а тема опроса была пятым колесом в телеге, попыткой федерального правительства „примазаться“ к президентской кампании».

Руководители муниципалитетов также не считают достигнутые цифры низкими. «Кто вам сказал, что это низкий показатель?

Ожидалось, что в голосовании по программам благоустройства городской среды примет участие 100 тысяч человек. На самом деле приняло участие больше — 120 тысяч», — пояснил «URA.RU» заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин.

Мэр Березовского Евгений Писцов, в городе которого в выборе объектов благоустройства приняло участие 33,6% жителей пояснил, что разрыв явки на два голосования обусловлен техническими причинами. Организаторам голосования за объекты благоустройства пришлось переписывать вручную паспортные данные каждого избирателя. Это отнимало много времени и создавало очереди из-за чего многие горожане разворачивались и уходили: «Многие считали, что главное они сделали — проголосовали за Путина и долго ждать участия во втором голосовании не сильно хотели».

Председатель думы Нижней Туры Андрей Постовалов объясняет аномалию в своем городе, где на выборы объектов благоустройства пришло больше людей, чем на выборы президента, важностью для избирателей проблем городской среды. По его словам, горожане шли на голосование за городские объекты целыми семьями, включая несовершеннолетних детей.

Окончательные итоги голосования, на основании которых муниципалитеты получат деньги на благоустройство городской среды, будут подведены до конца текущей недели. Представитель областной власти пояснил «URA.RU», что эти цифры будут использоваться в качестве одного из косвенных показателей умения мэров вести организационную работу.