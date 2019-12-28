Мир мэрии и депутатов Екатеринбурга сорван. Расклад войны на 2020-й

Только мэрия и депутаты заключили перемирие, как оно было аннулировано Фото: Анна Майорова © URA.RU

В думе Екатеринбурга перераспределение ролей: недавние союзники мэра Александра Высокинского стали его противниками, а противники — взяли паузу. Такая расстановка сил сохранится и в 2020 году: парламентарии нашли новый повод для торга с градоначальником. Сейчас они утверждают, что мэрия не способна распределить 3 млрд рублей, а значит параметры заключенного в начале года должны быть пересмотрены.

Перманентный кризис в отношениях мэра Александра Высокинского и группы депутатов под управлением спикера Игоря Володина длился весь первый год работы нового состава думы и администрации, и завершился в начале декабря после вмешательства губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Стороны заключили неофициальный пакт о ненападении, после чего дума за три минуты приняла городской бюджет на 2020 год.

Повестка 2019 года — война мэрии и Гордумы — распространяется и на 2020-й Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас — спустя десять дней — депутаты предпринимают новую атаку на полномочия мэрии. Как стало известно «URA.RU», городские власти не успевают до конца года освоить около трех миллиардов рублей. Исполнение бюджета составляет примерно 94%. «Так всегда бывает в конце года. Без остатков бюджета заканчивать год просто нельзя», — объяснил «URA.RU» представитель мэрии. Источник в думе настаивает, что «процент неисполнения в этом году выше, чем в предыдущие годы». В 2017-м и 2018 годах к концу декабря бюджет исполнялся на 96%.

Неосвоение трех миллиардов рублей будет использовано депутатами как аргумент для ужесточения контроля над бюджетным процессом. В мировом соглашении с думой было согласовано решение о передаче представительному органу полномочий по контролю над 90% бюджетных расходов: с 1 января 2020 года мэрия Екатеринбурга должна согласовывать с ними не только корректировки в действующие муниципальные программы (их сейчас 29), но и проекты новых. Ранее эти полномочия были у города.

Однако в принятом 3 декабря положении есть важная оговорка: корректировки можно не обсуждать с думой, если они не превышают 30% содержания документа. Именно вокруг этой нормы в новом году обострится дискуссия, рассчитывают депутаты.

Одна из идей, которые сейчас обсуждаются в думе, — снижение 30-процентного порога до 20% или 10%, что позволит расширить контроль депутатов над программами. «Это мина замедленного действия. Представим ситуацию: бюджет сформирован, все программы составлены. Депутаты при корректировке [бюджета] говорят: „Нам необходима программа развития отдаленных территорий“. И начинают перераспределять на нее средства [из других программ]. И другие статьи бюджета проседают. А мы мотивируем это тем, что у мэрии неосвоение бюджета», — описывает возможный сценарий источник.

Депутаты утверждают, что мэрия обманула их в условиях перемирия Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В администрации пока не понимают, как реагировать на этот демарш. «Депутаты должны помнить, что, если они усилят контроль над программами, большая часть из них будет под угрозой — во-первых, часто требуются срочные корректировки, во-вторых, у думы нет такого штата, чтобы работать с таким количеством документов. В крайнем случае, глава [города] сможет наложить вето [на решение думы]», — допустил высокопоставленный городской чиновник.

Важно, что инициатива об усилении контроля принадлежит депутатской группе, которая в момент обострения отношений между Высокинским и Володиным была на стороне мэра. Изменение полярности этой фракции произошло сразу после заключения перемирия. Сначала депутаты начали угрожать администрации взысканием прокуратуры за непринятие положения об условиях нестационарной торговли.

Опытные аппаратчики утверждают, что проблема в Высокинском, который ведет переговоры с разными группами в Гордуме по отдельности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По информации «URA.RU», Высокинскому было поставлено условие: комиссия гордумы по экономическому развитию (без нее заседание думы невозможно) соберется в срочном порядке и одобрит проект постановления, если ее председатель Григорий Вихарев займет место вице-мэра по товарному рынку Владимира Боликова. Высокинский вышел из торга, не пойдя на уступки. В результате заседание не состоится. Сам Вихарев, которому Высокинский в конце прошлого года уже отдавал пост директора МУП «Спецавтобаза», а после разрешил его покинуть, утверждает, что не ставил мэру подобных условий.

Как сообщают источники агентства, Высокинский избежал проблем благодаря поддержке областного правительства: региональные власти отсрочат принятие своего нормативного акта еще на полгода и, таким образом, спасут мэра от прокурорской проверки.

«Каждый раз у депутатов меняется тема, повод для каких-то переговоров с мэром, на которых они диктуют свои хотелки. И с ними приходится вести диалог, потому что предметом торга становится бюджет, с каждым разом ставки повышаются, Высокинского, по сути, принуждают к диалогу. Он тратит на это время, и эффективность работы администрации падает», — отмечает источник агентства в мэрии, знакомый с ситуацией.

Другой источник «URA.RU», знающий ситуацию в думе, отмечает, что проблема Высокинского в том, что он «разделяет депутатские группы», тогда как они управляются из одного центра.

«Депутаты играют в доброго и злого полицейских. Сейчас Высокинский договорился со „злым“ Володиным и его союзниками, и тут же подключается другая группа, которая до этого была „доброй“. И они постоянно меняются ролями, это замкнутый круг», — отмечает собеседник агентства.

«Вот так тренировать Высокинского будет неким способом политического управления в следующем году, потому что мэр обнажил свою слабину. Он действительно не умеет договариваться кулуарно, а депутаты и их ресурсные покровители эту слабину нащупали, и теперь будут пользоваться ей достаточно долго и, на мой взгляд, небезуспешно», — отметил в разговоре с «URA.RU» политтехнолог Алексей Швайгерт, анонсируя начало следующего сезона в думе.

На момент публикации получить комментарий спикера гордумы Игоря Володина не удалось — его телефон отключен (депутат находится в отпуске).