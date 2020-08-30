Как получить поддержку от государства в кризис

Регионы повысят производительность труда в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис в России

Экономический кризис в России может стать более острым и затяжным на фоне пандемии. Выжить в трудные времена и не допустить падения производств на крупных и средних предприятиях возможно без дополнительных инвестиций — с помощью национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предложение доступно и в Свердловской области.

За счет государства в Свердловской области повысят производительность 308 предприятий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жесткий отбор. Кто получит бесплатную поддержку

На безвозмездную помощь в рамках нацпроекта могут рассчитывать предприятия, занятые в пяти отраслях:

обрабатывающая промышленность

строительство

транспорт и логистика

сельское хозяйство

ЖКХ

Еще два других важных условия — выручка от 400 млн до 30 млрд рублей в год и доля участия иностранного капитала не выше 25%.

Как это работает

Программа предусматривает адресную поддержку, обучение инструментам бережливого производства, повышение квалификации работников. Для решения этих задач был создан Федеральный центр компетенций. В регионах-участниках (сейчас это 64 субъекта) действуют Региональные центры компетенций (РЦК). Эксперты работают над повышением прибыли и конкурентоспособности предприятия, помогают компаниям устранить потери на производстве. Дополнительных инвестиций при этом не требуется.

Сотрудники 300 уральских предприятий будут учиться бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«На производство выезжают специалисты РЦК. В течение шести месяцев они работают с проектной командой из числа сотрудников, вместе создают поток-образец, который впоследствии масштабируется на все производственные процессы», — пояснил заместитель гендиректора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков.

Самое сложное, делится руководитель проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Ксения Шмелева, это не процесс вывода предприятия на новый уровень, а сопротивление сотрудников изменениям. «Как только мы приходим на предприятие, мы сразу обращаем внимание на лояльность предприятия, заинтересованность высшего руководства и желание развиваться. Это самое главное, поскольку ключевая сложность, которая может тормозить работу, — непонимание сотрудников, для чего им это. Им кажется, что они знают все намного лучше, чем вы. Мы работаем с мотивацией персонала, показываем в цифрах, что если мы сделаем вот так, то производительность будет выше, а сотрудник, соответственно, получит премию, бонусы, дальнейший рост», — сказала Шмелева.

Технологии бережливого производства внедряют крупные компании во всем мире Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Откуда эти методики и почему они эффективны

По словам Казакова, технологии бережливого производства применяются успешно в крупных корпорациях по всему миру, а нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» — это один из способов передачи таких методик широкому кругу российских предприятий. «Для примера можем взять крупнейшую японскую компанию „Toyota Motors Corporation“. Если вспомнить, то в 40-х годах японское производство оставляло желать лучшего, сейчас же это выпуск эталонного продукта. Это во многом заслуга бережливого производства», — считает Казаков.

Сколько времени нужно, чтобы выйти на новый уровень

Те предприятия, которые присоединились к проекту не так давно, уже могут похвастаться достижениями. ООО ПК «Контур» (компания занимается производством полимерных систем трубопроводов для холодного и горячего водоснабжения) всего за три месяца удалось сократить время переналадки оборудования более, чем на 55%. Экономия на устранении потерь на участке упаковки изделий составила 240 тысяч рублей.

Десятки свердловских заводов и компаний уже участвуют в программе. Обучение занимает полгода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Темой повышения производительности мы озадачились в 2018 году. Своими силами работали в этом направлении. Когда узнали о нацпроекте, у нас была подготовлена почва, была потребность. Мы сразу зацепились за эту возможность. Сейчас жесткая конкуренция на рынке, и если ты не лучше конкурентов, то тебя просто не будет», — сказал заместитель гендиректора по развитию в «ПК Контур» Антон Бахтин, уточнив, что за три года на предприятии планируется увеличить производительность труда на 30%.

Все это не может не мотивировать другие компании Свердловской области. Тем более за участие платить не надо. Достаточно просто зарегистрироваться на сайте производительность.рф — это и будет заявкой. На рассмотрение уходит до пяти рабочих дней. «Программа востребована. В Свердловской области уже 70 предприятий-участников. Число желающих постоянно растет, сейчас порядка 130 заявок. Нацпроект стоит рассматривать еще и как определенный инструмент стабилизации в непростой экономической обстановке, вызванной пандемией», — поделился Казаков.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» инициирован Президентом России Владимиром Путиным. От производительности предприятий зависит ВВП России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неутешительные данные по производительности труда привлекли внимание госаппарата еще в 2018 году. Россия оказалась далеко от стран-лидеров, и ситуацию было решено исправлять системно. Президент Владимир Путин поставил цель — до 2024 года добиться роста производительности минимум 5% ежегодно. Чтобы реализовать наказ был разработан нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», а для его выполнения создан Федеральный центр компетенций. Он курирует Региональные центры компетенций в 64 субъектах.

К концу 2024 года 308 местных предприятий получат бесплатную помощь в оптимизации производства и обучении более 2000 сотрудников. Всего по стране эксперты поработают с 10 тысячами компаний и 79,5 тысячи работников.