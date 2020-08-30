Как получить поддержку от государства в кризис

Экономический кризис в России может стать более острым и затяжным на фоне пандемии. Выжить в трудные времена и не допустить падения производств на крупных и средних предприятиях возможно без дополнительных инвестиций — с помощью национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предложение доступно и в Свердловской области.
Жесткий отбор. Кто получит бесплатную поддержку
На безвозмездную помощь в рамках нацпроекта могут рассчитывать предприятия, занятые в пяти отраслях:
- обрабатывающая промышленность
- строительство
- транспорт и логистика
- сельское хозяйство
- ЖКХ
Еще два других важных условия — выручка от 400 млн до 30 млрд рублей в год и доля участия иностранного капитала не выше 25%.
Как это работает
Программа предусматривает адресную поддержку, обучение инструментам бережливого производства, повышение квалификации работников. Для решения этих задач был создан Федеральный центр компетенций. В регионах-участниках (сейчас это 64 субъекта) действуют Региональные центры компетенций (РЦК). Эксперты работают над повышением прибыли и конкурентоспособности предприятия, помогают компаниям устранить потери на производстве. Дополнительных инвестиций при этом не требуется.
«На производство выезжают специалисты РЦК. В течение шести месяцев они работают с проектной командой из числа сотрудников, вместе создают поток-образец, который впоследствии масштабируется на все производственные процессы», — пояснил заместитель гендиректора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков.
Самое сложное, делится руководитель проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Ксения Шмелева, это не процесс вывода предприятия на новый уровень, а сопротивление сотрудников изменениям. «Как только мы приходим на предприятие, мы сразу обращаем внимание на лояльность предприятия, заинтересованность высшего руководства и желание развиваться. Это самое главное, поскольку ключевая сложность, которая может тормозить работу, — непонимание сотрудников, для чего им это. Им кажется, что они знают все намного лучше, чем вы. Мы работаем с мотивацией персонала, показываем в цифрах, что если мы сделаем вот так, то производительность будет выше, а сотрудник, соответственно, получит премию, бонусы, дальнейший рост», — сказала Шмелева.
Откуда эти методики и почему они эффективны
По словам Казакова, технологии бережливого производства применяются успешно в крупных корпорациях по всему миру, а нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» — это один из способов передачи таких методик широкому кругу российских предприятий. «Для примера можем взять крупнейшую японскую компанию „Toyota Motors Corporation“. Если вспомнить, то в 40-х годах японское производство оставляло желать лучшего, сейчас же это выпуск эталонного продукта. Это во многом заслуга бережливого производства», — считает Казаков.
Сколько времени нужно, чтобы выйти на новый уровень
Те предприятия, которые присоединились к проекту не так давно, уже могут похвастаться достижениями. ООО ПК «Контур» (компания занимается производством полимерных систем трубопроводов для холодного и горячего водоснабжения) всего за три месяца удалось сократить время переналадки оборудования более, чем на 55%. Экономия на устранении потерь на участке упаковки изделий составила 240 тысяч рублей.
«Темой повышения производительности мы озадачились в 2018 году. Своими силами работали в этом направлении. Когда узнали о нацпроекте, у нас была подготовлена почва, была потребность. Мы сразу зацепились за эту возможность. Сейчас жесткая конкуренция на рынке, и если ты не лучше конкурентов, то тебя просто не будет», — сказал заместитель гендиректора по развитию в «ПК Контур» Антон Бахтин, уточнив, что за три года на предприятии планируется увеличить производительность труда на 30%.
Все это не может не мотивировать другие компании Свердловской области. Тем более за участие платить не надо. Достаточно просто зарегистрироваться на сайте
Неутешительные данные по производительности труда привлекли внимание госаппарата еще в 2018 году. Россия оказалась далеко от стран-лидеров, и ситуацию было решено исправлять системно. Президент Владимир Путин поставил цель — до 2024 года добиться роста производительности минимум 5% ежегодно. Чтобы реализовать наказ был разработан нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», а для его выполнения создан Федеральный центр компетенций. Он курирует Региональные центры компетенций в 64 субъектах.
К концу 2024 года 308 местных предприятий получат бесплатную помощь в оптимизации производства и обучении более 2000 сотрудников. Всего по стране эксперты поработают с 10 тысячами компаний и 79,5 тысячи работников.