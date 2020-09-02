Какие санкции ждут Россию из-за «Новичка» и Навального

Алексей Навальный находится в коме почти две недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Россия может столкнуться с новыми западными санкциями после заявления немецких врачей о том, что блогер Алексей Навальный был якобы отравлен боевым веществом группы «Новичок». Несмотря на множество уже существующих ограничений, в стране еще остаются отрасли, по которым Запад способен нанести удар, считают политологи и экономисты. Речь идет о финансовой изоляции, остановке продажи нефти и гибели российской авиации.

Немецкие врачи настаивают на версии отравления Навального, хотя российские специалисты не нашли ей доказательств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сайте правительства Германии 2 сентября были опубликованы выводы Лаборатории Бундесвера, изучавшей причины комы Алексея Навального. Специалисты заявили о наличии в его крови яда из группы «Новичок». Нервнопаралитическое вещество было разработано в СССР. В 2018 году оно широко обсуждалось в СМИ после отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские спецслужбы тогда заподозрили в случившемся российских коллег.

Если наличие «Новичка» в крови Навального подтвердится, то Россию ждет волна новых западных санкций, согласился в разговоре с URA.RU гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, масштаб ограничений зависит от поведения Москвы: «Если все сведется к стандартному отрицанию с попыткой перекинуть мяч на Запад, к заявлениям о провокации западных спецслужб, то будет новый виток напряженности. […] В худшем случае может встать вопрос об усилении секторальных санкций, которые касаются отдельных областей нашей экономики».

Запрет на продажу нефти и финансовая изоляция

«Может произойти исключение России из SWIFT — мировой системы финансовых расчетов, [без которой страна окажется в финансовой изоляции]. Может быть, будет введен запрет или ограничение на покупку российской нефти, как сейчас не разрешают покупать иранскую нефть. Такие вещи бывали в санкционной практике, и мы движемся в их направлении. Мы будем приближаться по иерархии санкций к статусу Ирана или Северной Корее. Случай с Навальным — мощный ускоритель такого рода движения», — полагает Андрей Кортунов

Остановка строительства Северного потока-2

Бывший министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев добавил, что Россия уже столкнулась с первыми экономическими трудностями после новостей о Навальном: «Сразу после заявления Лаборатории Бундесвера курс рубля резко обвалился по отношению ко всем остальным валютам. В остальном же „эффект“ „Новичка“ позволит США продолжить попытки заблокировать строительство газопровода „Северный поток-2“ и дальнейшее ужесточение уже введенных санкций», — заявил Нечаев.

Санкции против российской элиты

В то же время немецкой стороне невыгодно закрытие проекта по строительству газопровода, отметил вице-президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Кузнецов. Но общий подход к политике в Европе потребует от Германии конкретных действий, поэтому пострадать могут российские элиты, считает эксперт. «Сама [канцлер ФРГ Ангела] Меркель уже заявила, что отравление Навального — это одно, а реализация экономических проектов, в частности „Северного потока 2“, — совсем другое. По этой причине вводить глобальные ограничения будет невыгодно им самим, и этот пакет будет точечным и рассчитанным на личную ответственность всех, кто может быть причастен к возможному отравлению, то есть о немецком подобии пакта Магнитского», — заявил Максим Кузнецов.

Закрытие рынка для российской вакцины от коронавируса

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, скандал с Навальным помешает продвижению на мировом рынке российской вакцины от коронавируса, на которую поступают заявки из других государств. «Россия предложила миру совершенно новое решение проблемы, но разработкой вакцины занимаются и в США, и в той же Германии. Теперь им нужно дискредитировать весь процесс, — полагает эксперт. — Любой, кто захочет купить вакцину у России, попадет под американские санкции. США ведь как минимум хотели закрыть собственной вакциной свой собственный рынок, а как максимум — продавать ее по всему миру».

Прекращение поставок комплектующих для самолетов

Руководитель экономических программ московского центра «Карнеги» Андрей Мовчан не верит в то, что выявление «Новичка» в крови Навального приведет к новым масштабным санкциям, тем более «диапазон отраслей, против которых еще можно что-то ввести, уже не так широк». Но из тех секторов, по которым возможно нанести болезненный удар, Мовчан выделил авиацию: «Возможно исключить поставки комплектующих для самолетов Airbus и Boeing, и это просто остановит полеты, ведь мы не сможем ремонтировать свои самолеты».

20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Он был экстренно госпитализирован в Омске и впал в кому. Российские врачи не нашли доказательств отравления блогера и назвали причиной произошедшего нарушение обмена веществ. Позже врачи из Германии увезли Навального в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября немецкие медики выступили с заявлением об отравлении Навального боевым веществом группы «Новичок». Один из разработчиков «Новичка», ученый Леонид Ринк назвал «политической ерундой» попытки связать болезнь блогера Алексея Навального с отравлением веществом. По мнению экспертов, при отравлении «Новичком» блогер бы погиб сразу.

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