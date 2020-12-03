Путин послал первый сигнал Байдену

Президент Путин предостерег партнеров по ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин послал сигнал вероятному будущему лидеру США Джозефу Байдену о недопустимости вмешательства по внутренние дела союзников России. На заседании совета ОДКБ 2 декабря Путин говорил о беспрецедентном давлении извне на Белоруссию в 2020 году. Но одновременно президент дал понять союзникам РФ, что в решении внутренних проблем им не следует рассчитывать только на помощь Москвы.

В своем выступлении на заседании стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности Путин отметил, что его заботит внешнее давление на Белоруссию, начавшееся на фоне протестов в этой стране. «Беспокоит вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать возможность народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес. Мы видели, как происходило развитие событий, скажем, в арабском мире в ходе так называемой арабской весны. К чему это привело?» — заявил глава РФ.

Байден уже вмешивался во внутренние дела соседей России Фото: Andrew Harnik, AP/TASS

По мнению политологов, эти слова Путина направлены во вне, в первую очередь — Джозефу Байдену, который 20 января, как ожидается, вступит в должность президента США. «Россия дает понять, что готова защищать интересы свои и ОДКБ всеми способами», — считает политолог Алексей Мартынов.

«Это безусловно сигнал Байдену, который ранее активно вмешивался во внутренние дела Украины. Поэтому такое развитие событий (вмешательство в политику стран ОДКБ — прим. ред.) является ожидаемым», — согласился с коллегой завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, обращая внимание на контекст общения президентов — оно прошло в преддверии крупных выборов в Киргизии и Казахстане.

Однако в выступлении президента Путина прозвучал сигнал и союзникам России — о том, что им не следует в решении своих проблем надеяться только на Москву. Так, Александр Лукашенко в своем выступлении назвал протесты в Белоруссии «срежиссированной деятельностью глобальных игроков», и призвал к усилению сотрудничества внутри ОДКБ. «Мы обязательно должны встретиться и, учитывая уроки последних событий, обсудить перспективы наших действий, чтобы этого не допустить впредь во всех странах. Никому нельзя самоуспокаиваться в данной ситуации», — заявил он, намекая на повторение белорусских событий в других союзных странах.

Путин на предложение коллеги отреагировал сдержанно и посоветовал Лукашенко самостоятельно решать свои проблемы, ведя политический диалог со всеми силами внутри страны. «Но я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне», — заявил лидер РФ.

Россия не ввела войска в Нагорный Карабах, несмотря на призывы Армении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второй раз Путин повторил эту мысль, отвечая Таланту Мамытову, и. о. президента Киргизии, где в октябре произошла революция. Президент РФ напомнил о сотнях миллионах долларов финансовой помощи, предоставленной Киргизии Россией. «Мы исходим из того, что будем вместе с вами продолжать всю эту нашу совместную работу. Но нельзя будет добиться положительных результатов, если нет внутренней стабильности. Поэтому мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы выборы и в представительный орган власти, и выборы президента (намечены на январь 2021 года — прим. ред.) прошли на самом высоком уровне», — заявил глава России.

По мнению политолога Антона Орлова, Путин дал всем членам ОДКБ понять, что в решении геополитических вопросов Россия будет действовать только в рамках правового поля, не вмешиваясь во внутренние дела соседей. «Несмотря на дружеские отношения, действовать надо юридически грамотно. Путин как опытный политик понимает, что у России нет права на ошибку», — отмечает эксперт. Политолог Сергей Маркелов добавил: «Члены ОДКБ привыкли считать, что Россия всегда придет на помощь — и деньгами, и войсками. Но Путин обозначил, что Россия поможет, только если с ней будут договариваться, а не пытаться манипулировать».