Челябинских мэров начнут увольнять за долги

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер жестко обозначил мэрам, за что он будет их увольнять. Одна из причин — долги МУПов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области до конца года могут произойти несколько отставок мэров, говорит источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По данным собеседника агентства, политическая карьера глав муниципалитетов оказалась под ударом из-за невыполнения важной установки регионального правительства — им не удалось сократить долги МУПов за коммунальные услуги. Ранее губернатор Алексей Текслер жестко раскритиковал чиновников, не разобравшихся с долгами за ЖКХ в своих муниципалитетах.

По данным источника агентства, общий долг за коммунальные ресурсы уже почти 5 млрд. Только за электроэнергию за год задолженность увеличилась в полтора раза — с 950 млн до почти полутора миллиардов. Самая сложная ситуация — в Златоусте (глава Максим Пекарский). По данным гарантирующего поставщика «Уралэнергосбыт», третий по населению город (165 тыс. человек) умудрился накопить самые большие долги за электроэнергию: почти 250 млн рублей, из которых МУПы и предприятия ЖКХ задолжали 236,8 млн рублей. Для сравнения в Челябинске (1,2 млн жителей) задолженность 242,3 млн рублей, из которых 132 — это долги МУПов и коммунальных предприятий.

В Златоусте несколько лет назад чиновники взяли в собственность у местного завода изношенные котельные. Из-за этого растут долги местных МУПов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Златоуста назвали две причины образования долгов. «Одна из них — неэффективные котельные. Но мы уже строим модульные котельные при поддержке губернатора, что позволит нам уйти от неэффективного сжигания электричества и газа. Вторая проблема — неэффективная схема теплоснабжения. Сейчас мы пытаемся разорвать этот порочный круг тем, что решили расторгнуть договор аренды с „Теплоэнерготиком“ (главный должник города — прим.ред.), поскольку сети и котельные должны быть в одних руках. Не всех это устраивает, и мы сталкиваемся с большим противодействием по этому направлению», — прокомментировал советник главы Златоуста Алексей Коновалов.

В Златоусте уже начали отключить от электроэнергии должников, таких как МУП «Теплосервис» (долг 4,8 млн рублей), МУП «ТеплоЭнерго» (5,5 млн рублей) и МУП МГО «Городское хозяйство» (739 тыс. рублей). Всего же под ограничительные меры может попасть порядка 200 коммунальных организаций по всему региону.

Долги за электроэнергию в Челябинской области за год выросли в полтора раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большие долги накоплены и в Миассе (глава Григорий Тонких, долг за электроэнергию 116,6 млн рублей) и Катав-Ивановском районе (глава Николай Шиманович, долг 149,4 млн рублей). В пресс-службах администраций Миасса и Катав-Ивановского района получить комментарий не удалось, там не ответили на звонки. В топ должников входят также Саткинский (глава Александр Глазков, долг 86,2 млн рублей) и Еманжелинский (глава Евгений Светлов, долг 59,6 млн рублей) районы, Верхний Уфалей (глава Сергей Тарасов, долг 57,6 млн рублей), Копейск (глава Андрей Фалейчик, долг 47,8 млн рублей), Карталинский (глава Анатолий Вдовин, долг 44,4 млн рублей), Ашинский (глава Вадим Сергеев, долг 42,7 млн рублей), Сосновский (глава Евгений Ваганов, долг 32,9 млн рублей) районы.

«Мы уже больше года бьем тревогу в связи с огромными долгами предприятий ЖКХ Челябинской области. Буквально единицы организаций из этого сектора работают эффективно и не имеют задолженности за электроэнергию. Совокупный долг предприятий жилищно-коммунального комплекса перед поставщиком электроэнергии превышает 1,4 млрд рублей и продолжает расти. Огромные долги создают угрозу стабильной и бесперебойной работе энергетического комплекса области. Без принятия радикальных мер растущая дельта накопленного долга в обозримом будущем может привести область к энергетическому коллапсу», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Ситуацию уже взяли под контроль в областном правительстве. «Долги за топливно-энергетические ресурсы, долги населения ресурсоснабжающим организациям — это недофинансирование капитальных ремонтов и мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Все это создает риски для территорий. Поэтому, коллеги, это ваша зона ответственности. Я предупреждаю всех глав, я же знаю, многие цифрами не владеют, не уделяют внимание этому вопросу, считают это не своей проблемой, передали тему замам, которые не справляются. Если я начну заниматься проблемой вашего муниципалитета по долгам, это все плохо закончится, предупреждаю», — заявил губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов 22 июня.

«Я думаю, что жесткая риторика Алексея Текслера — одно из последних предупреждений мэрам. Примерно год назад подобный разговор был, и в общем-то акценты губернатор расставлял. Кто-то услышал, кто-то не услышал. Тут надо понимать, что челябинский губернатор работал заместителем министра энергетики, он прекрасно понимает всю глубину проблемы, связанной с долгами перед ресурсоснабжающими организациями. И если в каких-то муниципалитетах мэры не возьмутся активно за расшивку проблемы, то может встать вопрос об их отставке», — считает политолог Александр Мельников. Эксперт добавил, что из-за выборной кампании увольнения глав, вероятнее всего, произойдут после сентября.

В адрес регионального правительства направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что энергетики просили губернатора Челябинской области Алексея Текслера взять ситуацию с неплатежами предприятий ЖКХ под свой контроль. Региональное правительство также во время пандемии выделяло средства на покрытие долгов перед ресурсоснабжающими предприятиями.