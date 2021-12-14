Челябинский учитель собирает в TikTok миллионы просмотров

Педагог Петр Земсков стал известен на всю Россию, когда завел каналы в социальных сетях

15 декабря 2021 в 19:04 Размер текста - 17 +

В TikTok у челябинского математика почти 800 тыс. подписчиков (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Петр Земсков преподает в Челябинске математику, в лицее № 35. Харизматичный 52-летний учитель стал известен на всю Россию, когда завел авторские каналы на YouTube и в TikTok. В своих роликах педагог не пляшет и не поет, но его контент набирает миллионы просмотров. URA.RU попыталось разобраться, как точные науки помогли челябинскому математику покорить социальные сети. Канал «Математика и фокусы» на YouTube Земсков зарегистрировал в апреле 2017 года. За это время его посмотрели более 78 миллионов человек. Самые популярные ролики педагога набирают более 6 млн просмотров. Самые топовые ролики Петра Земскова набирают более 6 млн просмотров Петр Земсков — В YouTube я сначала выкладывал решение задач и теорем для своих учеников. А потом и сам увлекся. По комментариям стало понятно, что всем это интересно. И я начал выкладывать интересные задачи. Передо мной не стояла цель стать популярным блогером. Не было даже мыслей таких — а давайте решать математические задачи и зарабатывать на YouTube, продавая рекламу. Была идея донести математическую мысль для ребят и школьников, — рассказал URA.RU математик. В этом году челябинский педагог решил завести аналогичный канал в TikTok. По словам Земскова, соцсеть в момент своего появления не произвела на него впечатления. Популярные тиктокеры танцевали, кривлялись, рассказывали непристойные шутки. Казалось, что математике нет места на мобильной платформе для коротких видео. В какой-то момент Петр Александрович почувствовал, что мода на «бестолковый» контент в TikTok стала уходить и есть запрос на образовательное видео. Его новый канал в TikTok вновь «выстрелил». На сегодняшний день аудитория Земскова в TikTok составляет почти 800 тысяч подписчиков. Это даже больше, чем в YouTube, где математику вместе с Земсковым осваивают 567 тысяч зрителей. Математик из Челябинска раскрыл секрет, как стать звездой TikTok Петр Земсков — Первую аудиторию начинающему автору набирать всегда очень сложно. Я же по этому поводу вообще не переживал, поскольку человек взрослый, да и цель у меня другая — образовательная. А вот молодых людей погоня за просмотрами и лайками способна довести до депрессии. Столкнувшись с первыми трудностями начинающий блогер может бросить дело. Многие даже не пытаются что-то делать, ищут отговорки — мол, вот была бы студия, свет, профессиональная камера, тогда бы и создавал умопомрачительный контент. Нужно работать и жить в тех обстоятельствах, которые есть сейчас. У нашей семьи нет камеры, мы снимаем на мой китайский айфон, используем квартиру и школьную доску на стене. Одним словом, ссылка на обстоятельства — это отговорка в пользу бедных, — смеется Земсков. По признанию блогера-математика, заранее невозможно предсказать, какой ролик станет топовым, но некоторые закономерности есть, и для себя он назвал это «законом хорошей задачи». Суть в том, что популярными становятся ролики, где задача и ее условия понятны каждому. Зритель находится в предвкушении, что сейчас он легко решит задачу и она легкая. В итоге он попадает в тупик, а решение замысловатое и красивое. По мнению Земскова, хорошая математическая задача — это настоящий фокус. Екатерина, супруга Петра Земскова, сама снимает все популярные ролики Петр Земсков — Еще один секрет успеха — это наша философия. Мы все снимаем «одним кадром», без купюр, не занимаемся монтажом. Живем не на черновик, а на чистовик, поэтому и настрой у нас при подготовке к ролику — как к единственному. Второй раз его нельзя прожить. Все пытаются использовать какие-то приемы монтажа, фильтры. У большинства раскрученных блогеров в штате есть дизайнеры, режиссеры, монтажеры и сценаристы. В моей команде этим занимается один человек — мой главный единомышленник, моя красавица жена Екатерина. Она снимает, а я стою у доски, — поделился c URA.RU учитель секретом создания топовых видео. Математик рассказал, что не все коллеги воодушевлены его успехом в социальных сетях. Скорее, этому радуются школьники. А реакция общественности на свалившуюся на учителя популярность была немного запоздалой. Получив миллионы просмотров, семья не стала богатой Петр Земсков — Даже когда «Серебряную кнопку» YouTube получил, никакой особой реакции не было. С самого создания канала за его ростом больше всего следили ученики. На переменах ко мне подбегали дети и сообщали о количестве новых подписчиков. У коллег были разные реакции. Начиная от «молодец, Петр Александрович», «смотрел твой канал и детям дал посмотреть» до вопросов — сколько за это платят, — рассказал педагог. Как признался URA.RU Земсков, ему приходилось и язвительные замечания слышать: «О, я тоже буду кривляться, как Петр Александрович!» Педагогу становилось ясно, что такой человек не видел ни одного ролика. — У нас не шуточные ситкомы про школьную жизнь. Да, я могу рассказывать о математике эмоционально, но это обучающий канал, на котором педагог в рубашке и галстуке ведет урок у доски, — отметил Земсков. Что касается монетизации каналов, ставший популярным блогером педагог рассказывает, что на YouTube ему капает «какая-то копеечка» от рекламных роликов. На эти деньги он на днях купил жене новогоднюю искусственную елку, а младшему двухлетнему сыну — снегокат. Миллионов на своих каналах семья не заработала, а математический контент для TikTok оказалось и вовсе невозможно монетизировать. Между тем для учителя ведение каналов в соцсетях открыло новые профессиональные возможности. От городских образовательных учреждений Петру Александровичу стали поступать предложения записывать обучающие видео. Также Земсков по договору выполнил несколько заказов по созданию образовательных курсов. На заработанные в YouTube деньги педагог купил жене искусственную елку Петра Земсков Челябинский математик рассказал URA.RU, что продолжит развивать свои каналы по решению интересных задач. В перспективе интеграции с другими каналами — такие договоренности у Земскова уже есть, как и идеи попробовать новые формы вещания. Учитель планирует в следующем году увеличить число подписчиков в YouTube и в TikTok до миллиона. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Петр Земсков преподает в Челябинске математику, в лицее № 35. Харизматичный 52-летний учитель стал известен на всю Россию, когда завел авторские каналы на YouTube и в TikTok. В своих роликах педагог не пляшет и не поет, но его контент набирает миллионы просмотров. URA.RU попыталось разобраться, как точные науки помогли челябинскому математику покорить социальные сети. Канал «Математика и фокусы» на YouTube Земсков зарегистрировал в апреле 2017 года. За это время его посмотрели более 78 миллионов человек. Самые популярные ролики педагога набирают более 6 млн просмотров. — В YouTube я сначала выкладывал решение задач и теорем для своих учеников. А потом и сам увлекся. По комментариям стало понятно, что всем это интересно. И я начал выкладывать интересные задачи. Передо мной не стояла цель стать популярным блогером. Не было даже мыслей таких — а давайте решать математические задачи и зарабатывать на YouTube, продавая рекламу. Была идея донести математическую мысль для ребят и школьников, — рассказал URA.RU математик. В этом году челябинский педагог решил завести аналогичный канал в TikTok. По словам Земскова, соцсеть в момент своего появления не произвела на него впечатления. Популярные тиктокеры танцевали, кривлялись, рассказывали непристойные шутки. Казалось, что математике нет места на мобильной платформе для коротких видео. В какой-то момент Петр Александрович почувствовал, что мода на «бестолковый» контент в TikTok стала уходить и есть запрос на образовательное видео. Его новый канал в TikTok вновь «выстрелил». На сегодняшний день аудитория Земскова в TikTok составляет почти 800 тысяч подписчиков. Это даже больше, чем в YouTube, где математику вместе с Земсковым осваивают 567 тысяч зрителей. — Первую аудиторию начинающему автору набирать всегда очень сложно. Я же по этому поводу вообще не переживал, поскольку человек взрослый, да и цель у меня другая — образовательная. А вот молодых людей погоня за просмотрами и лайками способна довести до депрессии. Столкнувшись с первыми трудностями начинающий блогер может бросить дело. Многие даже не пытаются что-то делать, ищут отговорки — мол, вот была бы студия, свет, профессиональная камера, тогда бы и создавал умопомрачительный контент. Нужно работать и жить в тех обстоятельствах, которые есть сейчас. У нашей семьи нет камеры, мы снимаем на мой китайский айфон, используем квартиру и школьную доску на стене. Одним словом, ссылка на обстоятельства — это отговорка в пользу бедных, — смеется Земсков. По признанию блогера-математика, заранее невозможно предсказать, какой ролик станет топовым, но некоторые закономерности есть, и для себя он назвал это «законом хорошей задачи». Суть в том, что популярными становятся ролики, где задача и ее условия понятны каждому. Зритель находится в предвкушении, что сейчас он легко решит задачу и она легкая. В итоге он попадает в тупик, а решение замысловатое и красивое. По мнению Земскова, хорошая математическая задача — это настоящий фокус. — Еще один секрет успеха — это наша философия. Мы все снимаем «одним кадром», без купюр, не занимаемся монтажом. Живем не на черновик, а на чистовик, поэтому и настрой у нас при подготовке к ролику — как к единственному. Второй раз его нельзя прожить. Все пытаются использовать какие-то приемы монтажа, фильтры. У большинства раскрученных блогеров в штате есть дизайнеры, режиссеры, монтажеры и сценаристы. В моей команде этим занимается один человек — мой главный единомышленник, моя красавица жена Екатерина. Она снимает, а я стою у доски, — поделился c URA.RU учитель секретом создания топовых видео. Математик рассказал, что не все коллеги воодушевлены его успехом в социальных сетях. Скорее, этому радуются школьники. А реакция общественности на свалившуюся на учителя популярность была немного запоздалой. — Даже когда «Серебряную кнопку» YouTube получил, никакой особой реакции не было. С самого создания канала за его ростом больше всего следили ученики. На переменах ко мне подбегали дети и сообщали о количестве новых подписчиков. У коллег были разные реакции. Начиная от «молодец, Петр Александрович», «смотрел твой канал и детям дал посмотреть» до вопросов — сколько за это платят, — рассказал педагог. Как признался URA.RU Земсков, ему приходилось и язвительные замечания слышать: «О, я тоже буду кривляться, как Петр Александрович!» Педагогу становилось ясно, что такой человек не видел ни одного ролика. — У нас не шуточные ситкомы про школьную жизнь. Да, я могу рассказывать о математике эмоционально, но это обучающий канал, на котором педагог в рубашке и галстуке ведет урок у доски, — отметил Земсков. Что касается монетизации каналов, ставший популярным блогером педагог рассказывает, что на YouTube ему капает «какая-то копеечка» от рекламных роликов. На эти деньги он на днях купил жене новогоднюю искусственную елку, а младшему двухлетнему сыну — снегокат. Миллионов на своих каналах семья не заработала, а математический контент для TikTok оказалось и вовсе невозможно монетизировать. Между тем для учителя ведение каналов в соцсетях открыло новые профессиональные возможности. От городских образовательных учреждений Петру Александровичу стали поступать предложения записывать обучающие видео. Также Земсков по договору выполнил несколько заказов по созданию образовательных курсов. Челябинский математик рассказал URA.RU, что продолжит развивать свои каналы по решению интересных задач. В перспективе интеграции с другими каналами — такие договоренности у Земскова уже есть, как и идеи попробовать новые формы вещания. Учитель планирует в следующем году увеличить число подписчиков в YouTube и в TikTok до миллиона.