Гендиректор ЧЭМК об экологии, зарплатах и проекте с Пумпянским

Павел Ходоровский: «Мы создаем новую отрасль»

10 января 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Павел Ходоровский рассказал о снижении выбросов и новом направлении в российской металлургии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вопреки пандемии коронавируса, в 2021 году мировая экономика — включая металлургическую отрасль — начала расти. Увеличение прибыли позволило АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» инвестировать в масштабные социальные, экологические и производственные проекты. Если первые (например, открытие двух бесплатных Центров дзюдо) на виду, то экологические и промышленные завершатся в обозримом будущем. Об этом генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский рассказал корреспонденту URA.RU. — Двухстороннее соглашение, заключенное между ЧЭМК и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, стало важнейшим экологическим документом прошлого года. Какие из его мероприятий удалось реализовать? — Все, запланированные на 2021 год. Закрыли на реконструкцию одну из печей в цехе №7 комбината. Привлекли НИИ к изучению источников задымления в том же цехе. Идет работа по приобретению постов мониторинга в 2022 году. Также строим газоочистку электродного цеха: в январе немецкая фирма DURR выдаст рабочий проект, разрешение на строительство планируем получить в середине года. К этому времени будет поставлено все оборудование, во втором полугодии начнем стройку и монтаж, к концу 2022 года газоочистка должна заработать. Мы сейчас находимся в пределах ПДК по выбросам, но хотели бы работать ниже предельно-допустимой концентрации. Кроме того, новая газоочистка обеспечит запас соблюдение экологических норм при расширении или интенсификации производства. Кстати, о выполнении мероприятий мы отчитываемся каждый квартал. Новость по теме На очистку воздуха Челябинска потратят миллиарды рублей — А можно подробнее про записанную в соглашении ликвидацию шлакоотвала ЧЭМК. В 2021 году работа велась, но настоящая рекультивация состоится в 2022—2023 годах? — Это не городская свалка, которую можно относительно быстро закрыть «саркофагом» и высадить траву. Отвал ЧЭМК, по сути, запас коммерческой продукции на несколько миллиардов рублей, стоящий на балансе предприятия. Ее можно реализовать на сторону либо использовать в производстве, над чем мы в рамках рекультивации и работаем. Фактически, создается новое предприятие на 400 рабочих мест. Приобретено большое количество техники, с помощью использования экологически безопасных технологий идет выемка ценных материалов. За счет их реализации мы увеличили выплаты в бюджет. Одновременно образуется щебень, который мы отдаем практически бесплатно. Он сертифицирован, на него есть паспорта, это обычный нормальный строительный материал. Ежедневно представители строительных организаций вывозят до 5 тысяч тонн, раньше суточная отгрузка не превышала 200 тонн. Мы предлагаем минпрому Челябинской области данный вид стройматериала по символической цене. В проекте рекультивации будут учтены технологические решения, о которых я сказал, он уже начинает исполняться. В результате этой деятельности отвал уменьшится и будет закрыт инертным ровнопродробленным и красиво выглядящим материалом. Сейчас ведем работу с несколькими институтами и организациями по выбору неприхотливых растений, которые сплошным ковром закроют будущее плато. Выбросы в атмосферу благодаря новой системе газоочистки «уйдут» существенно ниже допустимой нормы Фото: пресс-служба ЧЭМК — На каком этапе сейчас совместный проект с компанией екатеринбургского предпринимателя Дмитрия Пумпянского ТМК — строительство завода по производству нержавеющего проката в Волгоградской области? — В стадии проектирования. У ЧЭМК продолжаются интенсивные встречи и переговоры с проектной организацией, которую мы выбрали. Идут экономические и финансовые расчеты по обоснованию строительства, обе стороны интенсивно работают. Мы уверены, что проект будет вовремя подготовлен и защищен, а строительство начнется уже в 2022 году. Пока не готов сказать сроки ввода в эксплуатацию всего комплекса, поскольку он достаточно сложный и финансово емкий. Он включает несколько переделов: и сталеплавильное производство, и горячая прокатка, и цех холодной прокатки с выдачей готовой продукции в виде нержавеющего листа с уровнем качества, соответствующего современным мировым стандартам. Будет привлечено оборудование передовых фирм, которые специализируются именно на этих технологиях. Когда проект будет реализован, для государства это будет означать только одно — появится новая отрасль в металлургии — производство нержавеющей стали. — Создание новой отрасли — это звучит масштабно… — И это действительно так. Если Россия и производит нержавеющую сталь, то в ничтожно малых количествах по сравнению с мировыми производителями. Необходимое количество нержавеющей стали — и в виде листа, и в других видах — приходится закупать за рубежом. Во-первых, реализация проекта позволит полностью обеспечить потребность РФ в нержавеющем прокате за счет отечественного производства. Для ЧЭМК проект — это возможность и даже необходимость увеличить производство феррохрома, чтобы закрыть потребность будущего производства. Во-вторых, это дополнительный толчок для развития собственной хроморудной базы. В-третьих, мы здесь все живем и заинтересованы в том, чтобы в России появилась собственная нержавейка. Для нас почетно, что мы, как партнеры, участвуем в этом масштабном национальном проекте. Руководство комбината намерено продолжать политику повышения зарплат Фото: пресс-служба ЧЭМК — Чем еще ЧЭМК удивит жителей Челябинска в 2022 году? — У ЧЭМК нет цели удивить. Мы не удивляем, мы просто работаем. Это обычный труд, который направлен на то, чтобы сохранились рабочие места и их становилось больше, чтобы у людей был постоянный доход и они могли обеспечивать семьи. На предприятии постоянно предпринимаются меры, направленные на повышение зарплаты. Если проанализировать последние три года, то выплаты работникам в качестве вознаграждений и поощрений в разы превышают суммы, обеспечивающие индексацию заработной платы. В частности, в июне проведено повышение заработной платы работникам шихтовых дворов ферросплавного производства на 15%. Осенью на ЧЭМК увеличены зарплаты IT-специалистам в среднем на 37%, а отдельным работникам транспортных служб — на 30%. В 2021 зарплаты на ЧЭМК, по сравнению с прошлым годом, выросли на 16,83%. Сегодня средняя зарплата на комбинате составляет 54 тысячи 361 рубль. И такая политика будет продолжаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вопреки пандемии коронавируса, в 2021 году мировая экономика — включая металлургическую отрасль — начала расти. Увеличение прибыли позволило АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» инвестировать в масштабные социальные, экологические и производственные проекты. Если первые (например, открытие двух бесплатных Центров дзюдо) на виду, то экологические и промышленные завершатся в обозримом будущем. Об этом генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский рассказал корреспонденту URA.RU. — Двухстороннее соглашение, заключенное между ЧЭМК и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, стало важнейшим экологическим документом прошлого года. Какие из его мероприятий удалось реализовать? — Все, запланированные на 2021 год. Закрыли на реконструкцию одну из печей в цехе №7 комбината. Привлекли НИИ к изучению источников задымления в том же цехе. Идет работа по приобретению постов мониторинга в 2022 году. Также строим газоочистку электродного цеха: в январе немецкая фирма DURR выдаст рабочий проект, разрешение на строительство планируем получить в середине года. К этому времени будет поставлено все оборудование, во втором полугодии начнем стройку и монтаж, к концу 2022 года газоочистка должна заработать. Мы сейчас находимся в пределах ПДК по выбросам, но хотели бы работать ниже предельно-допустимой концентрации. Кроме того, новая газоочистка обеспечит запас соблюдение экологических норм при расширении или интенсификации производства. Кстати, о выполнении мероприятий мы отчитываемся каждый квартал. — А можно подробнее про записанную в соглашении ликвидацию шлакоотвала ЧЭМК. В 2021 году работа велась, но настоящая рекультивация состоится в 2022—2023 годах? — Это не городская свалка, которую можно относительно быстро закрыть «саркофагом» и высадить траву. Отвал ЧЭМК, по сути, запас коммерческой продукции на несколько миллиардов рублей, стоящий на балансе предприятия. Ее можно реализовать на сторону либо использовать в производстве, над чем мы в рамках рекультивации и работаем. Фактически, создается новое предприятие на 400 рабочих мест. Приобретено большое количество техники, с помощью использования экологически безопасных технологий идет выемка ценных материалов. За счет их реализации мы увеличили выплаты в бюджет. Одновременно образуется щебень, который мы отдаем практически бесплатно. Он сертифицирован, на него есть паспорта, это обычный нормальный строительный материал. Ежедневно представители строительных организаций вывозят до 5 тысяч тонн, раньше суточная отгрузка не превышала 200 тонн. Мы предлагаем минпрому Челябинской области данный вид стройматериала по символической цене. В проекте рекультивации будут учтены технологические решения, о которых я сказал, он уже начинает исполняться. В результате этой деятельности отвал уменьшится и будет закрыт инертным ровнопродробленным и красиво выглядящим материалом. Сейчас ведем работу с несколькими институтами и организациями по выбору неприхотливых растений, которые сплошным ковром закроют будущее плато. — На каком этапе сейчас совместный проект с компанией екатеринбургского предпринимателя Дмитрия Пумпянского ТМК — строительство завода по производству нержавеющего проката в Волгоградской области? — В стадии проектирования. У ЧЭМК продолжаются интенсивные встречи и переговоры с проектной организацией, которую мы выбрали. Идут экономические и финансовые расчеты по обоснованию строительства, обе стороны интенсивно работают. Мы уверены, что проект будет вовремя подготовлен и защищен, а строительство начнется уже в 2022 году. Пока не готов сказать сроки ввода в эксплуатацию всего комплекса, поскольку он достаточно сложный и финансово емкий. Он включает несколько переделов: и сталеплавильное производство, и горячая прокатка, и цех холодной прокатки с выдачей готовой продукции в виде нержавеющего листа с уровнем качества, соответствующего современным мировым стандартам. Будет привлечено оборудование передовых фирм, которые специализируются именно на этих технологиях. Когда проект будет реализован, для государства это будет означать только одно — появится новая отрасль в металлургии — производство нержавеющей стали. — Создание новой отрасли — это звучит масштабно… — И это действительно так. Если Россия и производит нержавеющую сталь, то в ничтожно малых количествах по сравнению с мировыми производителями. Необходимое количество нержавеющей стали — и в виде листа, и в других видах — приходится закупать за рубежом. Во-первых, реализация проекта позволит полностью обеспечить потребность РФ в нержавеющем прокате за счет отечественного производства. Для ЧЭМК проект — это возможность и даже необходимость увеличить производство феррохрома, чтобы закрыть потребность будущего производства. Во-вторых, это дополнительный толчок для развития собственной хроморудной базы. В-третьих, мы здесь все живем и заинтересованы в том, чтобы в России появилась собственная нержавейка. Для нас почетно, что мы, как партнеры, участвуем в этом масштабном национальном проекте. — Чем еще ЧЭМК удивит жителей Челябинска в 2022 году? — У ЧЭМК нет цели удивить. Мы не удивляем, мы просто работаем. Это обычный труд, который направлен на то, чтобы сохранились рабочие места и их становилось больше, чтобы у людей был постоянный доход и они могли обеспечивать семьи. На предприятии постоянно предпринимаются меры, направленные на повышение зарплаты. Если проанализировать последние три года, то выплаты работникам в качестве вознаграждений и поощрений в разы превышают суммы, обеспечивающие индексацию заработной платы. В частности, в июне проведено повышение заработной платы работникам шихтовых дворов ферросплавного производства на 15%. Осенью на ЧЭМК увеличены зарплаты IT-специалистам в среднем на 37%, а отдельным работникам транспортных служб — на 30%. В 2021 зарплаты на ЧЭМК, по сравнению с прошлым годом, выросли на 16,83%. Сегодня средняя зарплата на комбинате составляет 54 тысячи 361 рубль. И такая политика будет продолжаться.