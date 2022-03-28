В Свердловской области не хватает 3,5 млрд для спасения бизнеса

Без них предприниматели не получат доступных кредитов

29 марта 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Два миллиарда потребуется для выдачи льготных кредитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы поддержать малый и средний бизнес Свердловской области в условиях кризиса, необходимо дополнительно найти 3,5 млрд рублей. Такие расчеты были сделаны региональными властями совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Как рассказал заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин, обращение на выделение средств уже направлено в федеральные органы власти. Решение должно быть принято в ближайшее время. Куда пойдут деньги «Мы на 2 млрд рублей хотели бы докапитализировать фонд с точки зрения микрокредитной организации, чтобы они могли выдавать льготные кредиты. <…>. И 1,5 млрд рублей мы запросили для фонда как для гарантийной организации, чтобы можно было выдавать гарантии предпринимателям. Сегодня мы вместе с коллегами из других регионов также вышли с инициативой к ЦБ РФ с предложением, чтобы государственным микрокредитным организациям дали возможность не создавать резервы под кредиты, потому что, условно говоря, мы запрашиваем 2 млрд, получаем их, докапитализируем фонд, но тут же один млрд должны отложить, чтобы он где-то там пылился», — прокомментировал Ионин. Свердловские власти вместе с другими регионами выступили с обращением к федеральным органам власти Фото: пресс-центр ТАСС-Урал, фотограф Владислав Бурнашев В случае, если фонд будет докапитализирован, для свердловских предпринимателей могут понизить ставки по льготным кредитам: с нынешних 15% годовых до 10%. Они будут значительно меньше ключевой ставки ЦБ РФ, которая составляет сейчас 20%, но все равно останутся непривычно высокими для бизнеса (еще в начале 2022 года минимальная ставка фонда по займам составляла всего 3,375% годовых). При этом ставки по кредитам на открытие своего дела в регионе пока остались прежними — на уровне 7,5% годовых. «Если говорить про финансовую поддержку, она идет по некоей синусоиде. Когда Центробанком была повышена ключевая ставка, у нас примерно три дня не было вообще ни одной заявки на займы (обычно по 200-300 заявок на рассмотрении). После того, как мы „отвязали“ ставки по нашим займам от ключевой ставки ЦБ РФ, заявки стали появляться. Количество заявок на займы сейчас более 150. Мы их рассматриваем в порядке очереди», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Льготные кредиты Пока фонд не анонсировал новые пониженные ставки по кредитам, представителям МСП (в этой сфере занята треть всего трудоспособного населения региона) предлагают воспользоваться федеральными льготными программами. По словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Сергея Коровина, их существует две. «Первая — это программа оборотного кредитования, которая помогает субъектам МСП получить кредиты: в случае, если речь идет о малом и микробизнесе — до 300 млн рублей, если о среднем бизнесе — до 1 млрд рублей. По ставкам от 13,5% до 15% годовых», — объяснил Коровин. Вторая — антикризисная программа льготного инвестиционного кредитования. Она позволяет получить деньги на модернизацию и техперевооружение, а также на строительство и реконструкцию объектов капстроительства. Ставки по займам также составляют от 13,5 до 15% годовых. Тем предпринимателям, которые не могут платить по уже взятым кредитам, разрешат оформить кредитные каникулы. Отсрочка по платежам допускается не более чем на полгода. Оформить ее можно до 30 сентября, независимо от того, упали или нет у предприятия доходы. Бизнес атакует горячие линии Пиличев отметил, что на горячую линию фонда каждый день поступает огромное количество звонков от предпринимателей, обеспокоенных экономической ситуацией. С 24 февраля в фонде приняли свыше двух тысяч звонков. Свердловские власти в ручном режиме будут работать с крупным бизнесом и представителями МСП Фото: пресс-центр ТАСС-Урал, фотограф Владислав Бурнашев Бизнесмены интересуются существующими мерами поддержки, антикризисными изменениями в законодательстве и особенностями экспорта и импорта в эпоху санкций. Также предпринимателей спрашивают про бесплатные образовательные программы по продвижению своих продуктов «ВКонтакте», ведь прежние каналы продвижения продуктов оказались заблокированы. В фонде добавили, что в условиях непривлекательных для бизнеса кредитов предприниматели могут рассчитывать на реструктуризацию займов — сейчас в фонд поступило 181 такое заявление. Обращения находятся в стадии рассмотрения. Также специалисты готовы помочь местным экспортерам с выходом на новые рынки вместо закрытых старых. Такая работа проводится индивидуально с каждым заинтересованным предпринимателем. Как отметил Дмитрий Ионин, чтобы не допустить печальных событий в экономике региона, власти со своей стороны будут в ручном режиме содействовать кооперации между крупным бизнесом и представителями МСП. Это поможет крупному бизнесу решить ряд вопросов с импортозамещением, в свою очередь МСП благодаря этому сможет масштабировать производство.

Чтобы поддержать малый и средний бизнес Свердловской области в условиях кризиса, необходимо дополнительно найти 3,5 млрд рублей. Такие расчеты были сделаны региональными властями совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Как рассказал заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин, обращение на выделение средств уже направлено в федеральные органы власти. Решение должно быть принято в ближайшее время. Куда пойдут деньги «Мы на 2 млрд рублей хотели бы докапитализировать фонд с точки зрения микрокредитной организации, чтобы они могли выдавать льготные кредиты. <…>. И 1,5 млрд рублей мы запросили для фонда как для гарантийной организации, чтобы можно было выдавать гарантии предпринимателям. Сегодня мы вместе с коллегами из других регионов также вышли с инициативой к ЦБ РФ с предложением, чтобы государственным микрокредитным организациям дали возможность не создавать резервы под кредиты, потому что, условно говоря, мы запрашиваем 2 млрд, получаем их, докапитализируем фонд, но тут же один млрд должны отложить, чтобы он где-то там пылился», — прокомментировал Ионин. В случае, если фонд будет докапитализирован, для свердловских предпринимателей могут понизить ставки по льготным кредитам: с нынешних 15% годовых до 10%. Они будут значительно меньше ключевой ставки ЦБ РФ, которая составляет сейчас 20%, но все равно останутся непривычно высокими для бизнеса (еще в начале 2022 года минимальная ставка фонда по займам составляла всего 3,375% годовых). При этом ставки по кредитам на открытие своего дела в регионе пока остались прежними — на уровне 7,5% годовых. «Если говорить про финансовую поддержку, она идет по некоей синусоиде. Когда Центробанком была повышена ключевая ставка, у нас примерно три дня не было вообще ни одной заявки на займы (обычно по 200-300 заявок на рассмотрении). После того, как мы „отвязали“ ставки по нашим займам от ключевой ставки ЦБ РФ, заявки стали появляться. Количество заявок на займы сейчас более 150. Мы их рассматриваем в порядке очереди», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Льготные кредиты Пока фонд не анонсировал новые пониженные ставки по кредитам, представителям МСП (в этой сфере занята треть всего трудоспособного населения региона) предлагают воспользоваться федеральными льготными программами. По словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Сергея Коровина, их существует две. «Первая — это программа оборотного кредитования, которая помогает субъектам МСП получить кредиты: в случае, если речь идет о малом и микробизнесе — до 300 млн рублей, если о среднем бизнесе — до 1 млрд рублей. По ставкам от 13,5% до 15% годовых», — объяснил Коровин. Вторая — антикризисная программа льготного инвестиционного кредитования. Она позволяет получить деньги на модернизацию и техперевооружение, а также на строительство и реконструкцию объектов капстроительства. Ставки по займам также составляют от 13,5 до 15% годовых. Тем предпринимателям, которые не могут платить по уже взятым кредитам, разрешат оформить кредитные каникулы. Отсрочка по платежам допускается не более чем на полгода. Оформить ее можно до 30 сентября, независимо от того, упали или нет у предприятия доходы. Бизнес атакует горячие линии Пиличев отметил, что на горячую линию фонда каждый день поступает огромное количество звонков от предпринимателей, обеспокоенных экономической ситуацией. С 24 февраля в фонде приняли свыше двух тысяч звонков. Бизнесмены интересуются существующими мерами поддержки, антикризисными изменениями в законодательстве и особенностями экспорта и импорта в эпоху санкций. Также предпринимателей спрашивают про бесплатные образовательные программы по продвижению своих продуктов «ВКонтакте», ведь прежние каналы продвижения продуктов оказались заблокированы. В фонде добавили, что в условиях непривлекательных для бизнеса кредитов предприниматели могут рассчитывать на реструктуризацию займов — сейчас в фонд поступило 181 такое заявление. Обращения находятся в стадии рассмотрения. Также специалисты готовы помочь местным экспортерам с выходом на новые рынки вместо закрытых старых. Такая работа проводится индивидуально с каждым заинтересованным предпринимателем. Как отметил Дмитрий Ионин, чтобы не допустить печальных событий в экономике региона, власти со своей стороны будут в ручном режиме содействовать кооперации между крупным бизнесом и представителями МСП. Это поможет крупному бизнесу решить ряд вопросов с импортозамещением, в свою очередь МСП благодаря этому сможет масштабировать производство.