Путин определил, что приблизит конец спецоперации в Донбассе

Новые поручения президента Владимира Путина приблизят конец спецоперации в Донбассе. Так эксперты оценивают итоги совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России 24 ноября. Путин потребовал увеличить объем производимой военной техники и придерживаться четких сроков ее поставок в войска. Принятые меры обеспечат превосходство российской армии и экономики над противником, объяснили URA.RU политологи.
Главная задача корсовета — кардинально улучшить качество координации и темпы работы министерств, ведомств, регионов и предприятий по выполнению гособоронзаказа и снабжению специальной военной операции, напомнил Владимир Путин, открывая заседание КС. «Нужно наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу. Это вообще полезно, а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечивать наши Вооруженные Силы всем необходимым в ходе специальной военной операции», — подчеркнул президент.
Путин потребовал увеличить производство военной техники и снаряжения
Российский лидер напомнил о важности всестороннего обеспечения нужд СВО, включая экипировку, снаряжение, специальную военную технику, медицинские изделия, денежное довольствие военнослужащих и проведение строительных работ в военных целях. «По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого. Нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — добавил Путин.
Для этого придется скорректировать работу власти, армии и оборонно-промышленного комплекса. «Необходима тесная совместная работа в том числе при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью. Весь поток информации должен быть использован для того, чтобы в необходимом темпе и своевременно вносить коррективы в эту большую совместную работу», — поручил глава государства.
Новые поручения президента приблизят конец спецоперации в Донбассе
Путин потребовал увеличить производство военной техники и снаряжения, чтобы обеспечить превосходство российской армии на поле боя, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Поручения Путина объясняются тем, что мы столкнулись с армией, у которой больше солдат и огромное количество вооружений. Каждый наш солдат вынужден воевать сразу с несколькими противниками, поэтому Вооруженным силам сейчас требуется больше поставок военной техники, оборудования и экипировки.
Спецоперация может продолжаться дольше, чем предполагалось, а это — совсем иные принципы организации хозяйства страны. Поручения президента позволят приблизить победу», — сказал политолог.
Привычные подходы мирного времени в сложившейся ситуации непригодны, поэтому президент меняет принципы организации производства, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Наша оборонка привыкла работать в мирное время в определенных условиях. Она обеспечивала текущие потребности Вооруженных сил, производила что-то в том числе на экспорт, а с началом СВО условия разительно изменились. Теперь нужно производить то, что нужно именно для нужд СВО, причем делать это следует быстро и качественно. Это требует изменения подхода к организации работы, на чем президент и заострил внимание правительства», — сказал политолог в беседе с URA.RU.
Владимир Путин настраивает государственную машину на работу единым слаженным механизмом, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Слова президента демонстрируют его глубокую включенность в текущие вопросы управления сложными процессами жизни страны, а направление скоординированной работы военных и промышленности, безусловно, одно из важнейших. Президент подчеркнул, что сегодня задача всей государственной машины — работать как единый слаженный механизм. Это в нынешних условиях крайне важно», — заключил эксперт.
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Новые поручения президента Владимира Путина приблизят конец спецоперации в Донбассе. Так эксперты оценивают итоги совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России 24 ноября. Путин потребовал увеличить объем производимой военной техники и придерживаться четких сроков ее поставок в войска. Принятые меры обеспечат превосходство российской армии и экономики над противником, объяснили URA.RU политологи. Главная задача корсовета — кардинально улучшить качество координации и темпы работы министерств, ведомств, регионов и предприятий по выполнению гособоронзаказа и снабжению специальной военной операции, напомнил Владимир Путин, открывая заседание КС. «Нужно наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу. Это вообще полезно, а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечивать наши Вооруженные Силы всем необходимым в ходе специальной военной операции», — подчеркнул президент. Российский лидер напомнил о важности всестороннего обеспечения нужд СВО, включая экипировку, снаряжение, специальную военную технику, медицинские изделия, денежное довольствие военнослужащих и проведение строительных работ в военных целях. «По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого. Нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — добавил Путин. Для этого придется скорректировать работу власти, армии и оборонно-промышленного комплекса. «Необходима тесная совместная работа в том числе при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью. Весь поток информации должен быть использован для того, чтобы в необходимом темпе и своевременно вносить коррективы в эту большую совместную работу», — поручил глава государства. Путин потребовал увеличить производство военной техники и снаряжения, чтобы обеспечить превосходство российской армии на поле боя, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Поручения Путина объясняются тем, что мы столкнулись с армией, у которой больше солдат и огромное количество вооружений. Каждый наш солдат вынужден воевать сразу с несколькими противниками, поэтому Вооруженным силам сейчас требуется больше поставок военной техники, оборудования и экипировки. Привычные подходы мирного времени в сложившейся ситуации непригодны, поэтому президент меняет принципы организации производства, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Наша оборонка привыкла работать в мирное время в определенных условиях. Она обеспечивала текущие потребности Вооруженных сил, производила что-то в том числе на экспорт, а с началом СВО условия разительно изменились. Теперь нужно производить то, что нужно именно для нужд СВО, причем делать это следует быстро и качественно. Это требует изменения подхода к организации работы, на чем президент и заострил внимание правительства», — сказал политолог в беседе с URA.RU. Владимир Путин настраивает государственную машину на работу единым слаженным механизмом, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Слова президента демонстрируют его глубокую включенность в текущие вопросы управления сложными процессами жизни страны, а направление скоординированной работы военных и промышленности, безусловно, одно из важнейших. Президент подчеркнул, что сегодня задача всей государственной машины — работать как единый слаженный механизм. Это в нынешних условиях крайне важно», — заключил эксперт.