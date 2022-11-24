Путин определил, что приблизит конец спецоперации в Донбассе

Президенту пришлось изменить отношения власти с предприятиями ВПК

24 ноября 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Российский президент Владимир Путин корректирует работу властей с оборонщиками Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые поручения президента Владимира Путина приблизят конец спецоперации в Донбассе. Так эксперты оценивают итоги совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России 24 ноября. Путин потребовал увеличить объем производимой военной техники и придерживаться четких сроков ее поставок в войска. Принятые меры обеспечат превосходство российской армии и экономики над противником, объяснили URA.RU политологи. Главная задача корсовета — кардинально улучшить качество координации и темпы работы министерств, ведомств, регионов и предприятий по выполнению гособоронзаказа и снабжению специальной военной операции, напомнил Владимир Путин, открывая заседание КС. «Нужно наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу. Это вообще полезно, а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечивать наши Вооруженные Силы всем необходимым в ходе специальной военной операции», — подчеркнул президент. Путин потребовал увеличить производство военной техники и снаряжения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российский лидер напомнил о важности всестороннего обеспечения нужд СВО, включая экипировку, снаряжение, специальную военную технику, медицинские изделия, денежное довольствие военнослужащих и проведение строительных работ в военных целях. «По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого. Нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — добавил Путин. Для этого придется скорректировать работу власти, армии и оборонно-промышленного комплекса. «Необходима тесная совместная работа в том числе при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью. Весь поток информации должен быть использован для того, чтобы в необходимом темпе и своевременно вносить коррективы в эту большую совместную работу», — поручил глава государства. Новые поручения президента приблизят конец спецоперации в Донбассе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Путин потребовал увеличить производство военной техники и снаряжения, чтобы обеспечить превосходство российской армии на поле боя, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Поручения Путина объясняются тем, что мы столкнулись с армией, у которой больше солдат и огромное количество вооружений. Каждый наш солдат вынужден воевать сразу с несколькими противниками, поэтому Вооруженным силам сейчас требуется больше поставок военной техники, оборудования и экипировки. Спецоперация может продолжаться дольше, чем предполагалось, а это — совсем иные принципы организации хозяйства страны. Поручения президента позволят приблизить победу», — сказал политолог. Привычные подходы мирного времени в сложившейся ситуации непригодны, поэтому президент меняет принципы организации производства, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Наша оборонка привыкла работать в мирное время в определенных условиях. Она обеспечивала текущие потребности Вооруженных сил, производила что-то в том числе на экспорт, а с началом СВО условия разительно изменились. Теперь нужно производить то, что нужно именно для нужд СВО, причем делать это следует быстро и качественно. Это требует изменения подхода к организации работы, на чем президент и заострил внимание правительства», — сказал политолог в беседе с URA.RU. Статья по теме Путин расширит оснащение армии под нужды спецоперации Владимир Путин настраивает государственную машину на работу единым слаженным механизмом, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Слова президента демонстрируют его глубокую включенность в текущие вопросы управления сложными процессами жизни страны, а направление скоординированной работы военных и промышленности, безусловно, одно из важнейших. Президент подчеркнул, что сегодня задача всей государственной машины — работать как единый слаженный механизм. Это в нынешних условиях крайне важно», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые поручения президента Владимира Путина приблизят конец спецоперации в Донбассе. Так эксперты оценивают итоги совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России 24 ноября. Путин потребовал увеличить объем производимой военной техники и придерживаться четких сроков ее поставок в войска. Принятые меры обеспечат превосходство российской армии и экономики над противником, объяснили URA.RU политологи. Главная задача корсовета — кардинально улучшить качество координации и темпы работы министерств, ведомств, регионов и предприятий по выполнению гособоронзаказа и снабжению специальной военной операции, напомнил Владимир Путин, открывая заседание КС. «Нужно наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу. Это вообще полезно, а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечивать наши Вооруженные Силы всем необходимым в ходе специальной военной операции», — подчеркнул президент. Российский лидер напомнил о важности всестороннего обеспечения нужд СВО, включая экипировку, снаряжение, специальную военную технику, медицинские изделия, денежное довольствие военнослужащих и проведение строительных работ в военных целях. «По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого. Нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — добавил Путин. Для этого придется скорректировать работу власти, армии и оборонно-промышленного комплекса. «Необходима тесная совместная работа в том числе при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью. Весь поток информации должен быть использован для того, чтобы в необходимом темпе и своевременно вносить коррективы в эту большую совместную работу», — поручил глава государства. Путин потребовал увеличить производство военной техники и снаряжения, чтобы обеспечить превосходство российской армии на поле боя, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Поручения Путина объясняются тем, что мы столкнулись с армией, у которой больше солдат и огромное количество вооружений. Каждый наш солдат вынужден воевать сразу с несколькими противниками, поэтому Вооруженным силам сейчас требуется больше поставок военной техники, оборудования и экипировки. Привычные подходы мирного времени в сложившейся ситуации непригодны, поэтому президент меняет принципы организации производства, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Наша оборонка привыкла работать в мирное время в определенных условиях. Она обеспечивала текущие потребности Вооруженных сил, производила что-то в том числе на экспорт, а с началом СВО условия разительно изменились. Теперь нужно производить то, что нужно именно для нужд СВО, причем делать это следует быстро и качественно. Это требует изменения подхода к организации работы, на чем президент и заострил внимание правительства», — сказал политолог в беседе с URA.RU. Владимир Путин настраивает государственную машину на работу единым слаженным механизмом, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Слова президента демонстрируют его глубокую включенность в текущие вопросы управления сложными процессами жизни страны, а направление скоординированной работы военных и промышленности, безусловно, одно из важнейших. Президент подчеркнул, что сегодня задача всей государственной машины — работать как единый слаженный механизм. Это в нынешних условиях крайне важно», — заключил эксперт.