Путин показал, где армия РФ возьмет оружие для победы в СВО

Он дал понять, что прогнозы Киева и НАТО несбыточны

23 декабря 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал Западу возможности российского ВПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия полностью обеспечена вооружением, которое позволит ей одержать победу в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал это и Киеву, и коллективному Западу, которые с весны пытаются убедить мировую общественность, что военные запасы РФ на исходе. Так эксперты объяснили URA.RU визит Путина в Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова в Туле 23 декабря. Тульское КБП им. академика А.Г. Шипунова является одной из ведущих организаций военно-промышленного комплекса России. Как следует из официальной информации, там разработано, серийно производится и уже передано в российскую армию более 150 образцов вооружения и военной техники: комплексов ПВО, противотанковых ракетных и артиллерийских комплексов и т. д. Президент Путин вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым побывал в сборочных цехах тяжелых машин и легкобронированной техники машиностроительного завода «Щегловский вал», который входит в структуру КБП. Российские оборонщики работают 24/7, чтобы обеспечить армию в зоне СВО всем необходимым вооружением Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На совещание, посвященное обеспечению армии, приехали руководители предприятий ОПК со всей России. «Мы встречаемся в легендарном городе — в городе оружейников. Ключевая задача предприятий ОПК — обеспечить наши подразделения, передовые части необходимым вооружением, боеприпасами и снаряжением — нужного объема и в хорошем качестве», — подчеркнул Путин. Президент особо обратил внимание руководителей предприятий военно-промышленного комплекса на то, что они должны стремиться «улучшать характеристики вооружения с учетом полученного боевого опыта». «Крайне важный вопрос — обеспечение организаций ОПК обратной связью с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции. Ваши специалисты выезжают прямо на передовую, помогают вернуть технику в строй. Конструкторы вносят изменения в типовые образцы. Такой механизм обмена информацией должен быть постоянным и эффективным», — потребовал глава государства. На фронте побеждает тот, у кого лучше средства обнаружения цели и кто оперативнее способен ее поразить, говорят эксперты Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Путин поблагодарил коллективы всех предприятий ОПК страны за работу в этом году. Президент заверил, что в 2023 году задания гособоронзаказа будут выполнены в полном объеме. В частности, речь идет о высокоточных боеприпасах для артиллерии и системах разведки и целеуказания, пояснил URA.RU бывший разведчик, офицер спецназа в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Это вооружение разрабатывается и выпускается в том числе специалистами КБП им. Шипунова. «Оно крайне необходимо на поле боя. На фронте постоянно идет огневая дуэль: кто кого перестреляет (выявит и ударит по цели раньше, чем противник — прим. URA.RU), тот и победит. Перестрелять — это значит мгновенная реакция на появляющиеся цели, их разведка и уничтожение в реальном времени. Время разведки и время поражения не должны расходиться», — рассказал Матвийчук. Президент РФ Владимир Путин своим визитом в Тулу и встречей с руководителями предприятий ОПК показал, что оборонка не подведет бойцов в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уже через месяц после начала военной спецоперации по защите Донбасса со стороны и Украины, и НАТО неоднократно звучали заявления, что высокоточное вооружение и вооружение вообще у России на исходе. В этом периодически пытаются убедить общественность советник главы офиса президента Алексей Арестович и начальник разведслужбы Украины Кирилл Буданов. Аналогичные прогнозы неоднократно звучат и со стороны западных аналитиков. Между тем, как сказал URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, западные аналитики ошиблись в своих прогнозах и уже признают это. Да и президент Путин сегодня показал, что «он лично вникает в вопросы военно-промышленного комплекса на всех этапах». «Серьезные аналитики в США признают, что ВПК России сохранился в значительно лучшем состоянии, чем в США, потому что мы все свои производственные циклы возобновили оперативно и наладили поставки вооружения в режиме 24/7. Все необходимое для подразделений в рамках спецоперации поступает в войска в тех объемах, которые запрашиваются», — пояснил URA.RU Кошкин. Статья по теме Путин назвал тех, кто приближает окончание спецоперации Визит Путина в Тулу и встреча с руководителями предприятий ВПК — это «наш ответ Чемберлену», иронизирует гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По словам политолога, на недавней коллегии Минобороны президент «тонко описал состояние проблемы, заявил, что все вопросы решаемы, и его слова подтвердил глава Минобороны Сергей Шойгу». «После этого Путин отправился по точкам, которые являются основой российского ВПК. Все это в совокупности складывается в картину, что российское руководство с одной стороны держит руку на пульсе ВПК, с другой — если не на горле, то на очень чувствительных точках наших вероятных противников — НАТО. Подобные визиты и встречи являются наглядной демонстрацией того, что это так и есть», — резюмировал Мухин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия полностью обеспечена вооружением, которое позволит ей одержать победу в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал это и Киеву, и коллективному Западу, которые с весны пытаются убедить мировую общественность, что военные запасы РФ на исходе. Так эксперты объяснили URA.RU визит Путина в Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова в Туле 23 декабря. Тульское КБП им. академика А.Г. Шипунова является одной из ведущих организаций военно-промышленного комплекса России. Как следует из официальной информации, там разработано, серийно производится и уже передано в российскую армию более 150 образцов вооружения и военной техники: комплексов ПВО, противотанковых ракетных и артиллерийских комплексов и т. д. Президент Путин вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым побывал в сборочных цехах тяжелых машин и легкобронированной техники машиностроительного завода «Щегловский вал», который входит в структуру КБП. На совещание, посвященное обеспечению армии, приехали руководители предприятий ОПК со всей России. «Мы встречаемся в легендарном городе — в городе оружейников. Ключевая задача предприятий ОПК — обеспечить наши подразделения, передовые части необходимым вооружением, боеприпасами и снаряжением — нужного объема и в хорошем качестве», — подчеркнул Путин. Президент особо обратил внимание руководителей предприятий военно-промышленного комплекса на то, что они должны стремиться «улучшать характеристики вооружения с учетом полученного боевого опыта». «Крайне важный вопрос — обеспечение организаций ОПК обратной связью с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции. Ваши специалисты выезжают прямо на передовую, помогают вернуть технику в строй. Конструкторы вносят изменения в типовые образцы. Такой механизм обмена информацией должен быть постоянным и эффективным», — потребовал глава государства. Путин поблагодарил коллективы всех предприятий ОПК страны за работу в этом году. Президент заверил, что в 2023 году задания гособоронзаказа будут выполнены в полном объеме. В частности, речь идет о высокоточных боеприпасах для артиллерии и системах разведки и целеуказания, пояснил URA.RU бывший разведчик, офицер спецназа в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Это вооружение разрабатывается и выпускается в том числе специалистами КБП им. Шипунова. «Оно крайне необходимо на поле боя. Уже через месяц после начала военной спецоперации по защите Донбасса со стороны и Украины, и НАТО неоднократно звучали заявления, что высокоточное вооружение и вооружение вообще у России на исходе. В этом периодически пытаются убедить общественность советник главы офиса президента Алексей Арестович и начальник разведслужбы Украины Кирилл Буданов. Аналогичные прогнозы неоднократно звучат и со стороны западных аналитиков. Между тем, как сказал URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, западные аналитики ошиблись в своих прогнозах и уже признают это. Да и президент Путин сегодня показал, что «он лично вникает в вопросы военно-промышленного комплекса на всех этапах». Визит Путина в Тулу и встреча с руководителями предприятий ВПК — это «наш ответ Чемберлену», иронизирует гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По словам политолога, на недавней коллегии Минобороны президент «тонко описал состояние проблемы, заявил, что все вопросы решаемы, и его слова подтвердил глава Минобороны Сергей Шойгу». «После этого Путин отправился по точкам, которые являются основой российского ВПК. Все это в совокупности складывается в картину, что российское руководство с одной стороны держит руку на пульсе ВПК, с другой — если не на горле, то на очень чувствительных точках наших вероятных противников — НАТО. Подобные визиты и встречи являются наглядной демонстрацией того, что это так и есть», — резюмировал Мухин.