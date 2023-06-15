Слухи ХМАО: исход выборов решится на шашлыках

О жестком внушении от Комаровой, карьере генерала и борьбе за UTair. Выпуск 1027

16 июня 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Дачные посиделки станут предлогом для ключевой беседы политвипов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова задала трепку подчиненным за конфуз с перевернутым триколором на ленте ее пиджака. Окружные чиновники, ответственные за тушение лесных пожаров, воюют с нефтяниками за аренду вертолетов Utair. А коммунальный рынок ХМАО ждет передел после убийства югорского депутата Александра Колодича. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Систему выборов «утвердят» на шашлыках Ходят слухи, что выходные для политэлит тюменской матрешки будут еще более жаркими, чем рабочая неделя, на которой либерал-демократы Югры внесли смуту в избирательную кампанию губернатора Тюменской области. «Судьбу законопроекта Михаила Селюкова запретить жителям ХМАО голосовать на выборах главы соседней области решится на заседании фракции в окружной думе. Но к какому соглашению придут депутаты, будет зависеть от мнения югорских и тюменских элит. А решать это будут не в кулуарах думы, а за городом — приглашения заинтересованным лицам попариться в баньке и пожарить шашлыки, а заодно и обсудить интригу, уже разосланы», — потирает руки в предвкушении инсайдер. Протокольщикам губернатора ХМАО пришлось несладко из-за скандала с перевернутым триколором Губернатор Югры Наталья Комарова после конфуза с лентой на записи поздравления с Днем России затем лично следила за своим гардеробом Фото: центр социальных медиа Югры В югорском Белом доме поговаривают, что губернатор Комарова сделала серьезное внушение подчиненным, перевернувшим в суматохе ленту на ее пиджаке в День России. «Повезло, что никого не уволили, но порцию гнева протокольщики получили. Тест на знание геральдики, который виновным устроила Наталья Владимировна, будет жестким. После инцидента в тот же день Комарова лично проверяла, правильно ли приколота лента к ее пиджаку на других мероприятиях», — сообщает инсайдер. Власти ХМАО конкурируют с нефтяниками за вертолеты Utair Поговаривают, что авиакомпания Utair оказалась заложником в противостоянии нефтяных компаний с правительством округа из-за вертолетов Ми-26. Властям нужна техника для тушения лесных пожаров, но все борта забронированы нефтяниками на несколько месяцев вперед. «Из 25 вертолетов Ми-26 имеющихся у Utair, в России всего треть. Начались лесные пожары и властям понадобились большие вертолеты, а их нет. Все забронированы за нефтяниками. Пришлось решать вопрос в высоких кабинетах. Поле переговоров нефтяники согласились выделить два вертолета. Но и эту технику они порываются забрать обратно», — рассказал инсайдер. Убийство депутата Думы ХМАО приведет к переделу на коммунальном рынке Поговаривают, что убийство депутата Думы ХМАО Александра Колодича приведет к переделу на коммунальном рынке Югры. Парламентарий контролировал ряд управляющих компаний и других активов в разных городах округа. «Какая-то часть собственности, записанная на Колодича, перейдет по наследству его семье и уже они будут решать, что делать с ней дальше. Что-то перейдет его бизнес-партнерам. Ну и наверное, конкуренты, постараются увести часть жилых домов, которыми управляли УК Колодича», — прогнозируют сплетники. Глава полиции ХМАО Сатретдинов прошел министерскую проверку, несмотря на разнос от московского генерала Глава полиции ХМАО Дамир Сатретдинов прошел проверку федерального МВД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поговаривают, что министерская проверка благоприятно завершилась для главы полиции ХМАО Дамира Сатретдинова. У ревизоров из центрального аппарата МВД под руководством генерала Игоря Золотова хоть и возникли претензии к работе его подчиненных, однако и они отделались лишь выговорами. «Такой масштабной проверки в югорской полиции не было с 2015 года. У федералов в ходе аудита всегда находятся замечания — это неизбежно. Но работа окружного главка признана удовлетворительной. Что является плюсом для дальнейшей карьеры югорского генерала, которому прочат повышение в звании и перевод в другой, более крупный регион», — рассуждают сплетники. Сургутские депутаты проиграли мэрии в принципиальном матче Поговаривают, что сургутские депутаты неожиданно проиграли волейбольный матч сборной мэрии, который был приурочен к празднованию дня города. Народные избранники выходили на встречу в ранге фаворитов, поскольку костяк депутатского корпуса уже несколько созывов подряд регулярно играет в волейбол. Тем удивительнее оказалось поражение от чиновников. «Есть мнение, что депутаты чересчур серьезно подошли к этому противостоянию и изнурили себя тренировками. В итоге, на сам матч уже не осталось сил. Но теперь они подумывают о реванше», — шепчутся инсайдеры. Мэрия Сургутского района не торопится помочь экс-высокопоставленному чиновнику замять коррупционный скандал Поговаривают, что администрация Сургутского района не торопится помогать вице-мэру Муслиму Асадуллаеву, арестованному за превышение должностных полномочий. В бытность работы директором коммунального предприятия «УТВИВ №1» он выдал займы подрядчикам на сумму свыше 50 миллионов рублей, которые затем не были возвращены в бюджет. «УТВИВ отсудил у ряда компаний эти деньги. Их возврат может смягчить участь Асадуллаева во время судебного процесса. Но районные власти не спешат передавать исполнительные листы приставам. Может кто-то не хочет, чтобы экс-чиновник смог избежать наказания?» — задается вопросом сплетник. Куратору культуры в мэрии Нижневартовска настойчиво предложили уйти в отставку Начальник управления культуры мэрии Нижневартовска Яна Гребнева ушла в отставку после 10 лет работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курилке на Таежной обсуждают громкую отставку Яны Гребневой, которая ушла в отставку из мэрии после почти 10 лет руководства нижневартовской культурой. «Ни о каком увольнении по собственному желанию речи нет. Гребневу настойчиво попросили уйти. Она была исполняющим обязанности после отставки вице-мэра Ирины Воликовской, связанной с многочисленными скандалами, но не справилась с организацией двух крупнейших мероприятий. Первым провалом стал концерт на 9 мая — после него Гребнева лишилась статуса „и.о. вице-мэра“. Вторым стали „Самотлорские ночи“, перед началом которого ураган разрушил часть конструкции. Кроме того, Гребнева часто оставалась на замену Воликовской, когда та была в отпуске, и была распорядителем бюджетных средств. Говорят, к этому тоже появились вопросы», — сообщает инсайдер. Власти Нижневартовска теряют контроль над муниципальными СМИ Ходят слухи, что власти Нижневартовска готовят масштабную реформу муниципальных СМИ. «В газете „Варта“ планируют сменить главного редактора и отправить на заслуженный отдых Светлану Коновалову. При этом новым главредом станет представитель астраханского клана — из числа земляков вице-мэра по внутриполу Олега Хотинецкого. Телеканал „Самотлор“ перейдет под контроль медиагруппы Рината Каримова, в которую входят информационное агентство NEFT, телеканалы „N1“ и „Мегаполис“, и со временем закроется», — считает информатор. Общественник из Сургут угодил в скандал из-за помощи для военнослужащих Поговаривают, что бизнесмены и жители Сургута недоумевают, почему переданные общественнику Эдуарду Чуприне деньги на поддержку югорских бойцов в зоне спецоперации, так и не дошли до адресатов. Активист прославился на всю Югру борьбой с вывеской на торговом центре «Самбор», выкрашенной в цвета флага Украины. Также он собирал деньги на покупку машин для военных. «Куплен автомобиль, оплачен ремонт, перечислены деньги на бензин, помощь передана, а Чуприна сначала полгода катался по Сургуту на этом автомобиле, а сейчас и вовсе уехал на море. Теперь публикует фото, как он отдыхает. Естественно, что у меценатов возникли вопросы к трате денег», — шепчутся сплетники. Служба безопасности дочки югорской нефтяной компании вносит уволившихся сотрудников в «черный список» Нефтяников вносят в черный список после увольнения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ходят слухи, что увольняющиеся сотрудники одной из нефтяных компаний ХМАО затем попадают в ее «черный список» Там они находятся около полугода. «Произошла ситуация, что человек решил уволиться с предприятия из-за переезда в другой город. Там он начал искать работу и хотел устроиться в другое подразделение компании, но не прошел проверку службы безопасности. По секрету ему рассказали, что все уволившиеся полгода находятся в черном списке», — сообщил инсайдер. Газовиков заставляют бесплатно отрабатывать больничные Поговаривают, что в одной из «дочек» самой известной газовой компании РФ руководители заставляют рядовых сотрудников бесплатно отрабатывать то время, в течение которого сотрудник находился на больничном. «Я впервые за несколько лет сильно заболел, плохо себя чувствовал и решил взять больничный. После возвращения начальник обрадовал: говорит, что теперь я должен отработать упущенное время бесплатно, оставаться после рабочего дня, в выходные», — рассказал инсайдер из самого предприятия. В «Сургутнефтегазе» отказываются компенсировать стоимость билетов за льготный отпуск, оплаченные чужой картой Шепчутся, что «Сургутнефтегаз» отказывается оплачивать льготный отпуск, если билеты куплены по чужой карте. «Купил семье билеты по карте шурина, а ему отдал наличными. В бухгалтерии увидели реквизиты из банка с чужой фамилией, сказали — не будут компенсировать», — пожаловался нефтяник. Он провел опрос среди коллег из других подразделений компании. Оказалось, что в каждом подразделении свои порядки. По предположению инсайдера, таким образом в его организации экономят средства предприятия. Сотрудников магазинов «Красное и белое» в ХМАО штрафуют за пустые полки Сотрудников торговой сети штрафуют за пустые витрины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, что продавцов магазинов «Красное и белое» в ХМАО штрафуют за пустые стеллажи и витрины, в которых закончился товар. Размер наказания может доходить до трети зарплаты. «Продавцы должны постоянно следить за тем, чтобы на витринах всегда были товары, иначе вычитают по 500 рублей за каждую полку. Иногда из-за большого потока покупателей это сложно заметить. Но руководству это не объяснишь. В итоге, вместо 50 тысяч рублей в месяц сотрудники сети иногда получают лишь 35 тысяч рублей», — поделился слухач. Сургутские дачники завидуют районным садоводам Слухачи смеются, что дачники Сургута завидуют своим «коллегам» из района из-за оперативной работы МЧС, которые активно штрафуют нарушителей противопожарного режима. «В районе постоянно какие-то рейды, коптер летает, нарушителей штрафуют. Знакомый боится мангал зажечь, а в городе вообще без разницы всем. Траву жгут прямо на участках, дороги к водоему заставлены машинами. Хоть бы одного оштрафовали, но вот только никто не видел за весь сезон ни одно сотрудника пожарного надзора или проверяющего», — судачит сплетник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Югры Наталья Комарова задала трепку подчиненным за конфуз с перевернутым триколором на ленте ее пиджака. Окружные чиновники, ответственные за тушение лесных пожаров, воюют с нефтяниками за аренду вертолетов Utair. А коммунальный рынок ХМАО ждет передел после убийства югорского депутата Александра Колодича. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Систему выборов «утвердят» на шашлыках Ходят слухи, что выходные для политэлит тюменской матрешки будут еще более жаркими, чем рабочая неделя, на которой либерал-демократы Югры внесли смуту в избирательную кампанию губернатора Тюменской области. «Судьбу законопроекта Михаила Селюкова запретить жителям ХМАО голосовать на выборах главы соседней области решится на заседании фракции в окружной думе. Но к какому соглашению придут депутаты, будет зависеть от мнения югорских и тюменских элит. А решать это будут не в кулуарах думы, а за городом — приглашения заинтересованным лицам попариться в баньке и пожарить шашлыки, а заодно и обсудить интригу, уже разосланы», — потирает руки в предвкушении инсайдер. Протокольщикам губернатора ХМАО пришлось несладко из-за скандала с перевернутым триколором В югорском Белом доме поговаривают, что губернатор Комарова сделала серьезное внушение подчиненным, перевернувшим в суматохе ленту на ее пиджаке в День России. «Повезло, что никого не уволили, но порцию гнева протокольщики получили. Тест на знание геральдики, который виновным устроила Наталья Владимировна, будет жестким. После инцидента в тот же день Комарова лично проверяла, правильно ли приколота лента к ее пиджаку на других мероприятиях», — сообщает инсайдер. Власти ХМАО конкурируют с нефтяниками за вертолеты Utair Поговаривают, что авиакомпания Utair оказалась заложником в противостоянии нефтяных компаний с правительством округа из-за вертолетов Ми-26. Властям нужна техника для тушения лесных пожаров, но все борта забронированы нефтяниками на несколько месяцев вперед. «Из 25 вертолетов Ми-26 имеющихся у Utair, в России всего треть. Начались лесные пожары и властям понадобились большие вертолеты, а их нет. Все забронированы за нефтяниками. Пришлось решать вопрос в высоких кабинетах. Поле переговоров нефтяники согласились выделить два вертолета. Но и эту технику они порываются забрать обратно», — рассказал инсайдер. Убийство депутата Думы ХМАО приведет к переделу на коммунальном рынке Поговаривают, что убийство депутата Думы ХМАО Александра Колодича приведет к переделу на коммунальном рынке Югры. Парламентарий контролировал ряд управляющих компаний и других активов в разных городах округа. «Какая-то часть собственности, записанная на Колодича, перейдет по наследству его семье и уже они будут решать, что делать с ней дальше. Что-то перейдет его бизнес-партнерам. Ну и наверное, конкуренты, постараются увести часть жилых домов, которыми управляли УК Колодича», — прогнозируют сплетники. Глава полиции ХМАО Сатретдинов прошел министерскую проверку, несмотря на разнос от московского генерала Поговаривают, что министерская проверка благоприятно завершилась для главы полиции ХМАО Дамира Сатретдинова. У ревизоров из центрального аппарата МВД под руководством генерала Игоря Золотова хоть и возникли претензии к работе его подчиненных, однако и они отделались лишь выговорами. «Такой масштабной проверки в югорской полиции не было с 2015 года. У федералов в ходе аудита всегда находятся замечания — это неизбежно. Но работа окружного главка признана удовлетворительной. Что является плюсом для дальнейшей карьеры югорского генерала, которому прочат повышение в звании и перевод в другой, более крупный регион», — рассуждают сплетники. Сургутские депутаты проиграли мэрии в принципиальном матче Поговаривают, что сургутские депутаты неожиданно проиграли волейбольный матч сборной мэрии, который был приурочен к празднованию дня города. Народные избранники выходили на встречу в ранге фаворитов, поскольку костяк депутатского корпуса уже несколько созывов подряд регулярно играет в волейбол. Тем удивительнее оказалось поражение от чиновников. «Есть мнение, что депутаты чересчур серьезно подошли к этому противостоянию и изнурили себя тренировками. В итоге, на сам матч уже не осталось сил. Но теперь они подумывают о реванше», — шепчутся инсайдеры. Мэрия Сургутского района не торопится помочь экс-высокопоставленному чиновнику замять коррупционный скандал Поговаривают, что администрация Сургутского района не торопится помогать вице-мэру Муслиму Асадуллаеву, арестованному за превышение должностных полномочий. В бытность работы директором коммунального предприятия «УТВИВ №1» он выдал займы подрядчикам на сумму свыше 50 миллионов рублей, которые затем не были возвращены в бюджет. «УТВИВ отсудил у ряда компаний эти деньги. Их возврат может смягчить участь Асадуллаева во время судебного процесса. Но районные власти не спешат передавать исполнительные листы приставам. Может кто-то не хочет, чтобы экс-чиновник смог избежать наказания?» — задается вопросом сплетник. Куратору культуры в мэрии Нижневартовска настойчиво предложили уйти в отставку В курилке на Таежной обсуждают громкую отставку Яны Гребневой, которая ушла в отставку из мэрии после почти 10 лет руководства нижневартовской культурой. «Ни о каком увольнении по собственному желанию речи нет. Гребневу настойчиво попросили уйти. Она была исполняющим обязанности после отставки вице-мэра Ирины Воликовской, связанной с многочисленными скандалами, но не справилась с организацией двух крупнейших мероприятий. Первым провалом стал концерт на 9 мая — после него Гребнева лишилась статуса „и.о. вице-мэра“. Вторым стали „Самотлорские ночи“, перед началом которого ураган разрушил часть конструкции. Кроме того, Гребнева часто оставалась на замену Воликовской, когда та была в отпуске, и была распорядителем бюджетных средств. Говорят, к этому тоже появились вопросы», — сообщает инсайдер. Власти Нижневартовска теряют контроль над муниципальными СМИ Ходят слухи, что власти Нижневартовска готовят масштабную реформу муниципальных СМИ. «В газете „Варта“ планируют сменить главного редактора и отправить на заслуженный отдых Светлану Коновалову. При этом новым главредом станет представитель астраханского клана — из числа земляков вице-мэра по внутриполу Олега Хотинецкого. Телеканал „Самотлор“ перейдет под контроль медиагруппы Рината Каримова, в которую входят информационное агентство NEFT, телеканалы „N1“ и „Мегаполис“, и со временем закроется», — считает информатор. Общественник из Сургут угодил в скандал из-за помощи для военнослужащих Поговаривают, что бизнесмены и жители Сургута недоумевают, почему переданные общественнику Эдуарду Чуприне деньги на поддержку югорских бойцов в зоне спецоперации, так и не дошли до адресатов. Активист прославился на всю Югру борьбой с вывеской на торговом центре «Самбор», выкрашенной в цвета флага Украины. Также он собирал деньги на покупку машин для военных. «Куплен автомобиль, оплачен ремонт, перечислены деньги на бензин, помощь передана, а Чуприна сначала полгода катался по Сургуту на этом автомобиле, а сейчас и вовсе уехал на море. Теперь публикует фото, как он отдыхает. Естественно, что у меценатов возникли вопросы к трате денег», — шепчутся сплетники. Служба безопасности дочки югорской нефтяной компании вносит уволившихся сотрудников в «черный список» Ходят слухи, что увольняющиеся сотрудники одной из нефтяных компаний ХМАО затем попадают в ее «черный список» Там они находятся около полугода. «Произошла ситуация, что человек решил уволиться с предприятия из-за переезда в другой город. Там он начал искать работу и хотел устроиться в другое подразделение компании, но не прошел проверку службы безопасности. По секрету ему рассказали, что все уволившиеся полгода находятся в черном списке», — сообщил инсайдер. Газовиков заставляют бесплатно отрабатывать больничные Поговаривают, что в одной из «дочек» самой известной газовой компании РФ руководители заставляют рядовых сотрудников бесплатно отрабатывать то время, в течение которого сотрудник находился на больничном. «Я впервые за несколько лет сильно заболел, плохо себя чувствовал и решил взять больничный. После возвращения начальник обрадовал: говорит, что теперь я должен отработать упущенное время бесплатно, оставаться после рабочего дня, в выходные», — рассказал инсайдер из самого предприятия. В «Сургутнефтегазе» отказываются компенсировать стоимость билетов за льготный отпуск, оплаченные чужой картой Шепчутся, что «Сургутнефтегаз» отказывается оплачивать льготный отпуск, если билеты куплены по чужой карте. «Купил семье билеты по карте шурина, а ему отдал наличными. В бухгалтерии увидели реквизиты из банка с чужой фамилией, сказали — не будут компенсировать», — пожаловался нефтяник. Он провел опрос среди коллег из других подразделений компании. Оказалось, что в каждом подразделении свои порядки. По предположению инсайдера, таким образом в его организации экономят средства предприятия. Сотрудников магазинов «Красное и белое» в ХМАО штрафуют за пустые полки Говорят, что продавцов магазинов «Красное и белое» в ХМАО штрафуют за пустые стеллажи и витрины, в которых закончился товар. Размер наказания может доходить до трети зарплаты. «Продавцы должны постоянно следить за тем, чтобы на витринах всегда были товары, иначе вычитают по 500 рублей за каждую полку. Иногда из-за большого потока покупателей это сложно заметить. Но руководству это не объяснишь. В итоге, вместо 50 тысяч рублей в месяц сотрудники сети иногда получают лишь 35 тысяч рублей», — поделился слухач. Сургутские дачники завидуют районным садоводам Слухачи смеются, что дачники Сургута завидуют своим «коллегам» из района из-за оперативной работы МЧС, которые активно штрафуют нарушителей противопожарного режима. «В районе постоянно какие-то рейды, коптер летает, нарушителей штрафуют. Знакомый боится мангал зажечь, а в городе вообще без разницы всем. Траву жгут прямо на участках, дороги к водоему заставлены машинами. Хоть бы одного оштрафовали, но вот только никто не видел за весь сезон ни одно сотрудника пожарного надзора или проверяющего», — судачит сплетник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.