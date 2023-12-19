Пермские преступники, которые выйдут на свободу в 2024 году

Среди них хирург-педофил, организатор ОПГ и экс-депутат Госдумы

19 декабря 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Трое из четырех преступников могут выйти из колонии по УДО Фото: Сергей Русанов © URA.RU С каждым днем приближается Новый год. Праздничное настроение появилось не только в домах жителей Пермского края, но и в некоторых колониях. URA.RU подготовило список известных пермских преступников, которые вероятно выйдут на свободу в 2024 году — некоторые из них планируют выйти по УДО. Экс-депутат Госдумы от Пермского края Новость по теме В политтусовке Перми обсуждают приговор экс-депутату ГД. «Пить можно, ссориться с властью нельзя» В 2024 году заканчивается срок лишения свободы бывшего депутата Госдумы от пермского края Алексея Бурнашова. Летом 2022 года он был осужден за нападение на сотрудников ГИБДД и их оскорбление. В 2021 году экипаж ДПС остановил Mercedes Бурнашова. По информации правоохранителей, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Бурнашов отказался подчиниться сотрудникам ГИБДД, стал на них нападать и попытался сбежать с места, где его остановили. Тогда сотрудники полиции надели на него наручники и посадили в свой автомобиль. В отношении экс-политика было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима. В конце 2024 года срок его заключения подходит к концу. Организатор ОПГ обналичников Григорий Зубков, организовавший в Перми преступную группировку по обналичиванию денег, выйдет на свободу из колонии в 2024 году. Он был арестован в 2016, а осужден в 2018 году на десять с половиной лет. Сейчас он может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. По информации источников URA.RU, Зубков воспользуется этой возможностью и сделает все, чтобы выйти на свободу. Новость по теме На Урале осуждены «обналичники» из ОПГ сына авторитетного бизнесмена. Их услугами пользовалось предприятие депутата Было доказано, что Зубков был лидером преступного сообщества, в его подчинении, но тоже на лидерской позиции был Олег Дьяков. В их подчинении было восемь человек. С 2014 года преступники помогали бизнесу выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов. Для этого использовались фирмы-однодневки. По данным следствия, за год преступная группа обналичила порядка одного миллиарда рублей. Известно, что организатор сообщества Григорий Зубков является сыном Вячеслава Зубкова. В судебном процессе над Зубковым-младшим была представлена справка из главного пермского управления МВД. В ней содержалась информация о том, что Зубков-старший якобы мог поддерживать контакты с криминальным сообществом в Пермском крае и имеет кличку «Циклоп». Сам Зубков тогда опровергал эту информацию. Сейчас Вячеслав Зубков является вице-президентом Всероссийской федерации самбо. Хирург-педофил из Перми О том, что в Перми в одной из детских больниц работает хирург-педофил стало известно весной 2012 года. Выпускник ПГМА Олег Гусев фотографировал и прикасался к 14-летней девочке, которая находилась в беспомощном состоянии после операции. В момент совершения преступления школьница проснулась и о случившемся рассказала матери. По началу врач пытался доказать, что проводил послеоперационный осмотр, но оперативники обнаружили в компьютере Гусева множество аналогичных фотографий, тогда ему пришлось сознаться. На допросе он рассказал, что испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним. Было доказано, что хирург-педофил совершил преступления сексуального характера в отношении 34 несовершеннолетних. В 2015 году Гусеву вынесли приговор. По решению суда он должен провести в колонии строгого режима 15 лет, выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда, а также пройти лечение у психиатра. С учетом времени, которое он провел в СИЗО и просидел в колонии, он может подать ходатайство на УДО. Он, как и Зубков, будет вправе подать ходатайство о смягчении наказания и может выйти на свободу. Новость по теме Убийство в центре Перми произошло из-за 28 миллионов рублей. «Они выходили из турфирмы…» Участник банды, укравшей 28 млн и убившей охранника Евгений Султанов, который принимал участие в вооруженном ограблении охранников турфирмы, может освободиться из колонии в 2024 году. В июле 2015 года Султанов вместе со своим братом и еще тремя пермяками ограбили двух охранников турфирмы, перевозивших 28 млн рублей. Во время вооруженного нападения 52-летний мужчина был убит, второй — ранен. В ходе оперативно-розыскных мероприятий все пятеро преступников были задержаны и помещены в СИЗО. К ограблению преступники тщательно готовились. Пистолет и патроны были куплены братом Султанова. Потом сам Султанов хранил оружие в гараже, а позже перевез на автостоянку недалеко от места нападения. Суд признал его виновным в хранении оружия, разбойном нападении в составе группы лиц и бандитизме. В колонии строгого режима Султанов должен провести 12 лет. В 2024 году он может направить документы для выхода условно-досрочно. Его брат вышел на свободу в 2022 году. Александр Лозенко, участвовавший в нападении и стрелявший в охранников сможет выйти по УДО в 2026 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С каждым днем приближается Новый год. Праздничное настроение появилось не только в домах жителей Пермского края, но и в некоторых колониях. URA.RU подготовило список известных пермских преступников, которые вероятно выйдут на свободу в 2024 году — некоторые из них планируют выйти по УДО. Экс-депутат Госдумы от Пермского края В 2024 году заканчивается срок лишения свободы бывшего депутата Госдумы от пермского края Алексея Бурнашова. Летом 2022 года он был осужден за нападение на сотрудников ГИБДД и их оскорбление. В 2021 году экипаж ДПС остановил Mercedes Бурнашова. По информации правоохранителей, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Бурнашов отказался подчиниться сотрудникам ГИБДД, стал на них нападать и попытался сбежать с места, где его остановили. Тогда сотрудники полиции надели на него наручники и посадили в свой автомобиль. В отношении экс-политика было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима. В конце 2024 года срок его заключения подходит к концу. Организатор ОПГ обналичников Григорий Зубков, организовавший в Перми преступную группировку по обналичиванию денег, выйдет на свободу из колонии в 2024 году. Он был арестован в 2016, а осужден в 2018 году на десять с половиной лет. Сейчас он может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. По информации источников URA.RU, Зубков воспользуется этой возможностью и сделает все, чтобы выйти на свободу. Было доказано, что Зубков был лидером преступного сообщества, в его подчинении, но тоже на лидерской позиции был Олег Дьяков. В их подчинении было восемь человек. С 2014 года преступники помогали бизнесу выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов. Для этого использовались фирмы-однодневки. По данным следствия, за год преступная группа обналичила порядка одного миллиарда рублей. Известно, что организатор сообщества Григорий Зубков является сыном Вячеслава Зубкова. В судебном процессе над Зубковым-младшим была представлена справка из главного пермского управления МВД. В ней содержалась информация о том, что Зубков-старший якобы мог поддерживать контакты с криминальным сообществом в Пермском крае и имеет кличку «Циклоп». Сам Зубков тогда опровергал эту информацию. Сейчас Вячеслав Зубков является вице-президентом Всероссийской федерации самбо. Хирург-педофил из Перми О том, что в Перми в одной из детских больниц работает хирург-педофил стало известно весной 2012 года. Выпускник ПГМА Олег Гусев фотографировал и прикасался к 14-летней девочке, которая находилась в беспомощном состоянии после операции. В момент совершения преступления школьница проснулась и о случившемся рассказала матери. По началу врач пытался доказать, что проводил послеоперационный осмотр, но оперативники обнаружили в компьютере Гусева множество аналогичных фотографий, тогда ему пришлось сознаться. В 2015 году Гусеву вынесли приговор. По решению суда он должен провести в колонии строгого режима 15 лет, выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда, а также пройти лечение у психиатра. С учетом времени, которое он провел в СИЗО и просидел в колонии, он может подать ходатайство на УДО. Он, как и Зубков, будет вправе подать ходатайство о смягчении наказания и может выйти на свободу. Участник банды, укравшей 28 млн и убившей охранника Евгений Султанов, который принимал участие в вооруженном ограблении охранников турфирмы, может освободиться из колонии в 2024 году. В июле 2015 года Султанов вместе со своим братом и еще тремя пермяками ограбили двух охранников турфирмы, перевозивших 28 млн рублей. Во время вооруженного нападения 52-летний мужчина был убит, второй — ранен. В ходе оперативно-розыскных мероприятий все пятеро преступников были задержаны и помещены в СИЗО. К ограблению преступники тщательно готовились. Пистолет и патроны были куплены братом Султанова. Потом сам Султанов хранил оружие в гараже, а позже перевез на автостоянку недалеко от места нападения. Суд признал его виновным в хранении оружия, разбойном нападении в составе группы лиц и бандитизме. В колонии строгого режима Султанов должен провести 12 лет. В 2024 году он может направить документы для выхода условно-досрочно. Его брат вышел на свободу в 2022 году. Александр Лозенко, участвовавший в нападении и стрелявший в охранников сможет выйти по УДО в 2026 году.