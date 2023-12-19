Пермские преступники, которые выйдут на свободу в 2024 году

С каждым днем приближается Новый год. Праздничное настроение появилось не только в домах жителей Пермского края, но и в некоторых колониях. URA.RU подготовило список известных пермских преступников, которые вероятно выйдут на свободу в 2024 году — некоторые из них планируют выйти по УДО.
Экс-депутат Госдумы от Пермского края
В 2024 году заканчивается срок лишения свободы бывшего депутата Госдумы от пермского края Алексея Бурнашова. Летом 2022 года он был осужден за нападение на сотрудников ГИБДД и их оскорбление. В 2021 году экипаж ДПС остановил Mercedes Бурнашова. По информации правоохранителей, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Бурнашов отказался подчиниться сотрудникам ГИБДД, стал на них нападать и попытался сбежать с места, где его остановили. Тогда сотрудники полиции надели на него наручники и посадили в свой автомобиль. В отношении экс-политика было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима. В конце 2024 года срок его заключения подходит к концу.
Организатор ОПГ обналичников
Григорий Зубков, организовавший в Перми преступную группировку по обналичиванию денег, выйдет на свободу из колонии в 2024 году. Он был арестован в 2016, а осужден в 2018 году на десять с половиной лет. Сейчас он может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. По информации источников URA.RU, Зубков воспользуется этой возможностью и сделает все, чтобы выйти на свободу.
Было доказано, что Зубков был лидером преступного сообщества, в его подчинении, но тоже на лидерской позиции был Олег Дьяков. В их подчинении было восемь человек. С 2014 года преступники помогали бизнесу выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов. Для этого использовались фирмы-однодневки. По данным следствия, за год преступная группа обналичила порядка одного миллиарда рублей. Известно, что организатор сообщества Григорий Зубков является сыном Вячеслава Зубкова. В судебном процессе над Зубковым-младшим была представлена справка из главного пермского управления МВД. В ней содержалась информация о том, что Зубков-старший якобы мог поддерживать контакты с криминальным сообществом в Пермском крае и имеет кличку «Циклоп». Сам Зубков тогда опровергал эту информацию. Сейчас Вячеслав Зубков является вице-президентом Всероссийской федерации самбо.
Хирург-педофил из Перми
О том, что в Перми в одной из детских больниц работает хирург-педофил стало известно весной 2012 года. Выпускник ПГМА Олег Гусев фотографировал и прикасался к 14-летней девочке, которая находилась в беспомощном состоянии после операции. В момент совершения преступления школьница проснулась и о случившемся рассказала матери. По началу врач пытался доказать, что проводил послеоперационный осмотр, но оперативники обнаружили в компьютере Гусева множество аналогичных фотографий, тогда ему пришлось сознаться.
На допросе он рассказал, что испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним. Было доказано, что хирург-педофил совершил преступления сексуального характера в отношении 34 несовершеннолетних.
В 2015 году Гусеву вынесли приговор. По решению суда он должен провести в колонии строгого режима 15 лет, выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда, а также пройти лечение у психиатра. С учетом времени, которое он провел в СИЗО и просидел в колонии, он может подать ходатайство на УДО. Он, как и Зубков, будет вправе подать ходатайство о смягчении наказания и может выйти на свободу.
Участник банды, укравшей 28 млн и убившей охранника
Евгений Султанов, который принимал участие в вооруженном ограблении охранников турфирмы, может освободиться из колонии в 2024 году. В июле 2015 года Султанов вместе со своим братом и еще тремя пермяками ограбили двух охранников турфирмы, перевозивших 28 млн рублей. Во время вооруженного нападения 52-летний мужчина был убит, второй — ранен. В ходе оперативно-розыскных мероприятий все пятеро преступников были задержаны и помещены в СИЗО.
К ограблению преступники тщательно готовились. Пистолет и патроны были куплены братом Султанова. Потом сам Султанов хранил оружие в гараже, а позже перевез на автостоянку недалеко от места нападения. Суд признал его виновным в хранении оружия, разбойном нападении в составе группы лиц и бандитизме. В колонии строгого режима Султанов должен провести 12 лет. В 2024 году он может направить документы для выхода условно-досрочно. Его брат вышел на свободу в 2022 году. Александр Лозенко, участвовавший в нападении и стрелявший в охранников сможет выйти по УДО в 2026 году.
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