Маты, сопли и поножовщина: как прошел 2024 год для губернаторов

Топ-5 громких скандалов

25 декабря 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Как позорились губернаторы в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Завершающийся 2024 год был непростым для российских губернаторов. Одни провалили отопительный сезон, у других арестовали зама, но еще больше не повезло тем, кто в ненужный момент попал в объектив видеокамеры, и теперь все их заслуги будут забыты из-за козявки или сказанного на эмоциях бранного слова. URA.RU вспоминает, какие губернаторы больше всего «прославились» в 2024 году. Козюля Осипова В октябре в сети появилось видео, на котором только переизбранный губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытер козюлю о свою подчиненную, начальницу областного лесничества Елену Шаляпину. Это произошло во время того, как женщина докладывала главе региона об обстановке с пожарами. Осипов сначала поковырял в носу, а потом вытер руку о куртку подчиненной. Забайкальский губернатор Осипов попал на камеру в неловкий момент Фото: Владимир Андреев © URA.RU В политтусовке инцидент вызвал бурную реакцию. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал поступок отвратительным. А политологи прочили, что это нанесет непоправимый ущерб репутации губернатора. На следующий день пресс-служба губернатора отреагировала: «Обсудили ситуацию с губернатором. Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, [Осипов] сказал: „Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину“». «Телефоны все убрали!» Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вступил в перепалку с пострадавшими от наводнения жителями Орска на встрече в апреле. Прямо с порога он в приказном порядке потребовал выключить телефоны. — Телефоны все убрали. — Почему? Глава Оренбуржья Паслер приказал людям убрать телефоны Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Телефоны все убрали! — А как мы потом докажем, что нам такое говорят? — Вон куча прессы стоит. — А пресса вырежет! — Вы не против, что я пришел? Телефоны все убрали. После инцидента политологи предсказывали Осипову проблемы на выборах в сентябре 2024 года. Однако скандал на итогах выборов не сказался: губернатор переизбрался с результатом 78%, что на 13% выше, чем в 2019 году. Обматерил подчиненных В июле в интернет попала запись совещаний главы Дагестана Сергея Меликова, на которой он ругается матом на местных чиновников. На кадрах глава региона требует решить проблемы и интересуется, почему главный врач Бабаюртовской ЦРБ уехал на СВО, если у него долги перед бюджетом. Меликов разнес подчиненных нецензурными словами Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Главврач в зоне СВО, че он туда поехал? Кровью, ***** (блин — прим. ред.) грехи смывать по такой задолженности? Или че он туда поехал? Чего вы его туда отпустили в это СВО? Ну сидит у вас врач на перевязочном пункте, борется с педикулезом на передовой, ***** (блин — прим. ред.). Чего вы его туда отпустили? У него задолженность 210% растет? Он здесь дел натворил, теперь поехал на СВО дела творить?» — задавал вопросы чиновникам Меликов. Комментировать свое поведение губернатор не стал. VIP-кортеж Будучи еще губернатором Коми, Владимир Уйба нередко попадал в федеральные скандалы. Последний случился в апреле 2024 года. Губернатор отчитал полицейского за замечание о неправильной парковке кортежа. Видео инцидента распространилось в соцсетях. Уйба заявил сотруднику ДПС, что он «гарант конституции» и проводит совещание, а затем приказал оцепить территорию, пока он не уедет. — Я провожу совещание. — Все понимаю, но люди жалуются. Губернатор Уйба: «Глава проводит совещание. Территорию я отцепил под себя» Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо. Глава проводит совещание. Территорию я отцепил под себя. Вы должны встать здесь и говорить: «территория отцеплена под проведение совещания главы республики, гаранта конституции». Вот встаньте и стойте! — Задачи стоять нам не поступало. — Вы не поняли меня? Встать и стоять, пока я не уеду. Ситуация вызвала резонанс. Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Уйбе нужно подать в отставку. Политологи также сходились во мнении, что губернатор не изберется на новый срок. 5 ноября Уйба досрочно ушел в отставку. Нахамил аграриям В октябре телеканал «Русский Север», принадлежащий миллиардеру Алексею Мордашову, опубликовал запись с закрытого совещания губернатора Вологодской области Георгия Филимонова с аграриями. На видео глава региона, опоздавший на встречу на полтора часа, отчитывал присутствующих, которые смотрели в телефоны, а не на сцену. «Если мы работаем для вас, нужно это ценить, говорить спасибо и вести себя соответствующе, уважая усилия правительства области. А результаты уже есть», — подчеркнул губернатор. «Это что такое-то? Где это видано? Мне что, перед вами на мостик становиться, что ли? Сальто прыгать назад? Я в цирке не работаю», — добавил он. После Филимонов заметил камеру журналиста и потребовал прекратить съемку. На следующий день пресс-служба главы региона объяснилась: «Эмоциональная подача выступления губернатора связана с вовлеченностью в острые проблемы отрасли и необходимостью быстрых управленческих решений, которые западают на местах. Неравнодушие и искреннее желание добиться перемен к лучшему — одно из главных качеств, определяющих успех работы руководителей высокого уровня. Следует учитывать и плотный график работы губернатора области, и насыщенность рабочего календаря важными событиями федерального и регионального уровня». Инцидент тут же связали с конфликтом между губернатором и миллиардером Мордашовым, у которого на территории региона базируется предприятие «Северсталь». Ранее о противостоянии писало URA.RU. Поножовщина В 2024 году губернатор Чибис подвергся нападению Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вспомним еще один скандальный сюжет 2024 года, отличающийся от предыдущих. В апреле губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвергся нападению жителя Апатитов (там глава региона встречался с жителями). После встречи, на улице, сотрудник местного филиала РЖД Александр Быданов вонзил в Чибиса самодельный нож, объяснив свой поступок тем, что ему не нравится губернатор. Глава находился в реанимации в тяжелом состоянии, его прооперировали. Нападавшего приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завершающийся 2024 год был непростым для российских губернаторов. Одни провалили отопительный сезон, у других арестовали зама, но еще больше не повезло тем, кто в ненужный момент попал в объектив видеокамеры, и теперь все их заслуги будут забыты из-за козявки или сказанного на эмоциях бранного слова. URA.RU вспоминает, какие губернаторы больше всего «прославились» в 2024 году. Козюля Осипова В октябре в сети появилось видео, на котором только переизбранный губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытер козюлю о свою подчиненную, начальницу областного лесничества Елену Шаляпину. Это произошло во время того, как женщина докладывала главе региона об обстановке с пожарами. Осипов сначала поковырял в носу, а потом вытер руку о куртку подчиненной. В политтусовке инцидент вызвал бурную реакцию. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал поступок отвратительным. А политологи прочили, что это нанесет непоправимый ущерб репутации губернатора. На следующий день пресс-служба губернатора отреагировала: «Обсудили ситуацию с губернатором. Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, [Осипов] сказал: „Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину“». «Телефоны все убрали!» Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вступил в перепалку с пострадавшими от наводнения жителями Орска на встрече в апреле. Прямо с порога он в приказном порядке потребовал выключить телефоны. — Телефоны все убрали. — Почему? — Телефоны все убрали! — А как мы потом докажем, что нам такое говорят? — Вон куча прессы стоит. — А пресса вырежет! — Вы не против, что я пришел? Телефоны все убрали. После инцидента политологи предсказывали Осипову проблемы на выборах в сентябре 2024 года. Однако скандал на итогах выборов не сказался: губернатор переизбрался с результатом 78%, что на 13% выше, чем в 2019 году. Обматерил подчиненных В июле в интернет попала запись совещаний главы Дагестана Сергея Меликова, на которой он ругается матом на местных чиновников. На кадрах глава региона требует решить проблемы и интересуется, почему главный врач Бабаюртовской ЦРБ уехал на СВО, если у него долги перед бюджетом. «Главврач в зоне СВО, че он туда поехал? Кровью, ***** (блин — прим. ред.) грехи смывать по такой задолженности? Или че он туда поехал? Чего вы его туда отпустили в это СВО? Ну сидит у вас врач на перевязочном пункте, борется с педикулезом на передовой, ***** (блин — прим. ред.). Чего вы его туда отпустили? У него задолженность 210% растет? Он здесь дел натворил, теперь поехал на СВО дела творить?» — задавал вопросы чиновникам Меликов. Комментировать свое поведение губернатор не стал. VIP-кортеж Будучи еще губернатором Коми, Владимир Уйба нередко попадал в федеральные скандалы. Последний случился в апреле 2024 года. Губернатор отчитал полицейского за замечание о неправильной парковке кортежа. Видео инцидента распространилось в соцсетях. Уйба заявил сотруднику ДПС, что он «гарант конституции» и проводит совещание, а затем приказал оцепить территорию, пока он не уедет. — Я провожу совещание. — Все понимаю, но люди жалуются. — Граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо. Глава проводит совещание. Территорию я отцепил под себя. Вы должны встать здесь и говорить: «территория отцеплена под проведение совещания главы республики, гаранта конституции». Вот встаньте и стойте! — Задачи стоять нам не поступало. — Вы не поняли меня? Встать и стоять, пока я не уеду. Ситуация вызвала резонанс. Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Уйбе нужно подать в отставку. Политологи также сходились во мнении, что губернатор не изберется на новый срок. 5 ноября Уйба досрочно ушел в отставку. Нахамил аграриям В октябре телеканал «Русский Север», принадлежащий миллиардеру Алексею Мордашову, опубликовал запись с закрытого совещания губернатора Вологодской области Георгия Филимонова с аграриями. На видео глава региона, опоздавший на встречу на полтора часа, отчитывал присутствующих, которые смотрели в телефоны, а не на сцену. «Если мы работаем для вас, нужно это ценить, говорить спасибо и вести себя соответствующе, уважая усилия правительства области. А результаты уже есть», — подчеркнул губернатор. «Это что такое-то? Где это видано? Мне что, перед вами на мостик становиться, что ли? Сальто прыгать назад? Я в цирке не работаю», — добавил он. После Филимонов заметил камеру журналиста и потребовал прекратить съемку. Инцидент тут же связали с конфликтом между губернатором и миллиардером Мордашовым, у которого на территории региона базируется предприятие «Северсталь». Ранее о противостоянии писало URA.RU. Поножовщина Вспомним еще один скандальный сюжет 2024 года, отличающийся от предыдущих. В апреле губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвергся нападению жителя Апатитов (там глава региона встречался с жителями). После встречи, на улице, сотрудник местного филиала РЖД Александр Быданов вонзил в Чибиса самодельный нож, объяснив свой поступок тем, что ему не нравится губернатор. Глава находился в реанимации в тяжелом состоянии, его прооперировали. Нападавшего приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.