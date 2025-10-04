Российские военные поразили энергообъекты в Черниговской области Украины

Лебедев сообщил об ударах по складам ВСУ в Черниговской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ поразили «Искандером» энергообъекты на Украине, передает Лебедев
ВС РФ поразили «Искандером» энергообъекты на Украине, передает Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Черниговской области Украины в ночь на 4 октября и ранним утром были нанесены удары по объектам энергоснабжения и складам, которые используются украинскими военными для переброски резервов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Черниговская область: серия ночных и ранних утренних эпизодов. Удар по узлам энергоснабжения и складской логистике», — сказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что удары пришлись по объектам, которые обеспечивали не только транспортировку техники, но и снабжение личного состава. По его данным, поврежденная инфраструктура была задействована в логистических операциях и могла использоваться для переброски боекомплектов.

Ранее ВС РФ нанесли удар «Искандером-М» по месту подготовки к запуску украинских дронов в районе населенного пункта Лавы в Черниговской области. В результате удара уничтожены 20 грузовиков со 100 дронами «Лютый» и 60 боевиков. После этого ВСУ начали перебрасывать учебные центры из Черниговской области в другие регионы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Черниговской области Украины в ночь на 4 октября и ранним утром были нанесены удары по объектам энергоснабжения и складам, которые используются украинскими военными для переброски резервов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. «Черниговская область: серия ночных и ранних утренних эпизодов. Удар по узлам энергоснабжения и складской логистике», — сказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что удары пришлись по объектам, которые обеспечивали не только транспортировку техники, но и снабжение личного состава. По его данным, поврежденная инфраструктура была задействована в логистических операциях и могла использоваться для переброски боекомплектов. Ранее ВС РФ нанесли удар «Искандером-М» по месту подготовки к запуску украинских дронов в районе населенного пункта Лавы в Черниговской области. В результате удара уничтожены 20 грузовиков со 100 дронами «Лютый» и 60 боевиков. После этого ВСУ начали перебрасывать учебные центры из Черниговской области в другие регионы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...