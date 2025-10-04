В Черниговской области Украины в ночь на 4 октября и ранним утром были нанесены удары по объектам энергоснабжения и складам, которые используются украинскими военными для переброски резервов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Черниговская область: серия ночных и ранних утренних эпизодов. Удар по узлам энергоснабжения и складской логистике», — сказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что удары пришлись по объектам, которые обеспечивали не только транспортировку техники, но и снабжение личного состава. По его данным, поврежденная инфраструктура была задействована в логистических операциях и могла использоваться для переброски боекомплектов.
Ранее ВС РФ нанесли удар «Искандером-М» по месту подготовки к запуску украинских дронов в районе населенного пункта Лавы в Черниговской области. В результате удара уничтожены 20 грузовиков со 100 дронами «Лютый» и 60 боевиков. После этого ВСУ начали перебрасывать учебные центры из Черниговской области в другие регионы.
