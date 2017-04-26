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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
05:10  26 апреля 2017 2

Тереза Мэй спутала туризм и терроризм

Тереза Мэй намерена вести за собой мир «в предотвращении туризма»Фото: РИА "Новости"/Михаил Палинчак

Британский премьер-министр Тереза Мэй призвала соотечественников к борьбе с туризмом. Оговорка произошла во время выступления Мэй на публичной встрече в Уэльсе.

«Мы намерены вести мир за собой в предотвращении туризма», — приводит слова британского премьера РИА «Новости».

Примечательно, что свою оговорку Мэй не заметила, продолжив выступление как ни в чем не бывало. Однако ее заметили интернет-пользователи. Газета Daily Mirror приводит выдержки из комментариев в Twitter: «Уэльс получает хорошие доходы от туризма, поэтому Мэй лучше было бы сделать этот ляп в другом месте… Правильно, мы не сдадимся этим туристам».

Ранее британский премьер уже становился объектом шуток интернет-пользователей. В марте по Сети разошлось видео, на котором Тереза Мэй заливается смехом в ответ на речь лидера лейбористов Джеймса Корбина. Тогда пользователи соцсетей назвали смех британского премьера «дьявольским» и «демоническим».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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