Икона, вложенная в военный билет, спасла российского солдата от пули в сердце

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Икона Богородицы, вложенная в военный билет, остановила украинскую пулю и спасла жизнь бойцу ВС
Икона Богородицы, вложенная в военный билет, остановила украинскую пулю и спасла жизнь бойцу ВС Фото:

Российский солдат, выполняющий боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции рассказал о том, как икона спасла его жизнь от пули на передовой. По словам бойца, икону Богородицы он вложил в военный билет, который носил в нагрудном кармане.

«Хотите — верьте, хотите — не верьте. [Пуля] летела [прямо] в сердце. Военник лежал, его пробило. Потом скажите, что Бога не существует», — рассказал солдат, передает telegram-канал «Военное дело». Российский военный продемонстрировал порванный военный билет, за обложкой которого находится небольшая икона Богородицы. На ней осталась вмятина от пули. 

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Российский солдат, выполняющий боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции рассказал о том, как икона спасла его жизнь от пули на передовой. По словам бойца, икону Богородицы он вложил в военный билет, который носил в нагрудном кармане. «Хотите — верьте, хотите — не верьте. [Пуля] летела [прямо] в сердце. Военник лежал, его пробило. Потом скажите, что Бога не существует», — рассказал солдат, передает telegram-канал «Военное дело». Российский военный продемонстрировал порванный военный билет, за обложкой которого находится небольшая икона Богородицы. На ней осталась вмятина от пули. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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