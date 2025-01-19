Икона, вложенная в военный билет, спасла российского солдата от пули в сердце

Российский солдат, выполняющий боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции рассказал о том, как икона спасла его жизнь от пули на передовой. По словам бойца, икону Богородицы он вложил в военный билет, который носил в нагрудном кармане.
«Хотите — верьте, хотите — не верьте. [Пуля] летела [прямо] в сердце. Военник лежал, его пробило. Потом скажите, что Бога не существует», — рассказал солдат, передает telegram-канал «Военное дело». Российский военный продемонстрировал порванный военный билет, за обложкой которого находится небольшая икона Богородицы. На ней осталась вмятина от пули.
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