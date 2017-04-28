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28 апреля 2017
27 апреля 2017
08:54  28 апреля 2017 0

Готовятся к «Евровидению». На улицах Киева уложили асфальт в обход машины. ФОТО

Выездная пресс-конференция главы города Вадима Шувалова по ремонту дорог. Сургут, ремонт дорог, ямочный ремонт, дорожная служба, заливка асфальта
Киеву уложил асфальт вокруг "Мерседеса" (архивное фото)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Евровидение в Киеве
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В Киеве ударными темпами готовятся к встрече гостей, которые приедут посмотреть международный музыкальный конкурс «Евровидение-2017». В городе укладывают асфальт на дорогах, местами с обход припаркованных автомобилей.

Жители города сделали снимок возле Международного выставочного центра, где и будет проходить мероприятие. На фото видно, как дорожные рабочие положили асфальт в обход «Мерседеса», на котором прикреплено уведомление с просьбой переставить автомобиль. Однако владелец об этом не побеспокоился, пишет Life.ru.

Асфальтоукладчики, в свою очередь, не стали создавать себе лишних трудностей, просто пропустив участок, предназначенный для асфальтирования.

Автомобиль предпочли не эвакуировать
Фото: соцсети

В соцсетях мгновенно отреагировали на скандальный снимок, отметив, что на подготовку к «Евровидению» потратили миллионы гривен, однако это не стало гарантией нормальной подготовки к музыкальному конкурсу.

Лев Истомин
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