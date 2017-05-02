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02 мая 2017
20:45  02 мая 2017 27

Российские актеры не поехали в Крым, опасаясь санкций Киева

Крым., севастополь, панорама
Актеры не поехали в Севастополь, испугавшись СБУФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Российские актеры Андрей Чернышев, Вячеслав Разбегаев и Мария Добржинская отказались ехать в Крым для участия в заранее объявленной в Севастополе антрепризе «Любовь по понедельникам», которая прошла 30 апреля с заменой актерского состава.

В Севастопольском центре культуры и искусств назвали в качестве причины нежелание актеров посещать полуостров, чтобы позже не получить от Киева отказ на въезд на территорию Украины.

При этом актриса Добржинская отметила, что спектакль презентовали с другими актерами из-за финансовых разногласий, назвав политическую подоплеку сплетнями, пишет «Газета.ру». По словам актрисы, она вместе с коллегами с радостью бы выступила в Крыму, но организаторам гастролей не удалось договориться по финансам. Организаторы спектакля пока никак не прокомментировали это заявление.

При этом организатор гастролей Светлана Воронина настаивает, что Чернышев с супругой Добржинской и актером Разбегаевым отказались посещать Крым, именно опасаясь действий СБУ, уточняет РЕН ТВ.

Лев Истомин
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