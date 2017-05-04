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04 мая 2017
03 мая 2017
16:27  04 мая 2017 2

Самые богатые пенсионеры ХМАО живут по соседству с самыми бедными

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, пенсионер, старики, пенсия, дедушка, бедность, нехватка денег, пустой кошелек
В Кондинском районе пенсионеры получают на 5 тысяч меньше своих соседей из УраяФото: depositphotos.com © URA.RU

Самую высокую среднюю пенсию в ХМАО получают жители Урая, а самую низкую — пенсионеры Кондинского района. Такую статистику по итогам первого квартала 2017 года приводит Росстат.

В Урае (город окружного подчинения, но находится на территории Кондинского района) средний размер пенсии превышает 20 тыс. рублей. В тройке лидеров Сургут (19,9 тыс. рублей) и Югорск (19,8 тыс. рублей). Почти такие же показатели отмечаются практически во всех муниципалитетах ХМАО — больше 19 тыс. получают пенсионеры Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нижневартовска, Покачей, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Советского и Белоярского районов.

В Радужном и Березовском районе средний размер пенсии составляет порядка 18,8 тыс. рублей. Меньше всего платят пенсионерам Нягани (18,6 тыс. рублей), Октябрьского района (18,4 тыс. рублей) и Кондинского района, в котором средний размер пенсии всего лишь 16 тыс. рублей. По данным Росстата, с 2016 года доходы пенсионеров в среднем выросли на 500 рублей.

Антон Степыгин
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