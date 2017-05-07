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Главные новости Свердловской области
12:12  07 мая 2017 0

Четверо рыбаков утонули под Невьянском, перевернувшись на лодке под волной

Волну на озере мог поднять сильный ветерФото: torange.biz

Четверо рыбаков утонули под Невьянском на озере Аятское. По предварительным данным, двухместную лодку, в которой рыбачили мужчины, перевернуло большой волной.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, вечером 6 мая в полицию поступило сообщение, что в районе озера Аятское утонули четверо мужчин, рыбачивших в лодке. Сотрудники МЧС сумели извлечь тела троих погибших из воды, поиски четвертого человека продолжаются.

«Тела умерших будут направлены для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления точных давности и причины смерти, — добавили в ведомстве. — Личности погибших и точные обстоятельства их гибели устанавливаются».

Как сообщил «URA.RU» источник в экстренных службах Невьянска, предположительной причиной трагедии стали сильные волны, поднявшиеся на озере. Двухместный ялик перевернуло, и рыбаки пошли ко дну.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа: следователь СКР, полицейские, а также представители МЧС. Проводится доследственная проверка.

Евгений Лазарев
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