На радио СИ рассказали, как родилась традиция мыть памятник изобретателю Попову

17:11 07 мая 2017 0

Памятник Попову всегда чистый Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Традиция раз в год, в День радио, мыть памятник его изобретателю А.С.Попову — одна из самых живых и трогательных в Екатеринбурге. Всем известно, что так обычно отмечают свой профессиональный праздник работники радиостанций и студенты радиофака УрФУ.

Из года в год 7 мая с утра у памятника собираются молодые люди в желтых футболках и кепках с ведрами, тряпками и радиоприемником, а вечером к нему приходит праздничная колонна, скандируя «РТФ, УПИ, Попов». И как положено хорошей традиции, уже мало кто помнит, когда все это началось и кто все это придумал.

А началось все в далеком 1994 году. Именно тогда сотрудники «Радио СИ» впервые вышли на субботник в сквер у памятника, чтобы разгрести горы мусора, починить скамейки, высадить саженцы на клумбы и навести порядок в самом центре города, который тогда выглядел совсем иначе. Помывка серого памятника в центре сквера стала финальной точкой субботника. Тогда же коллектив музыкальной радиостанции решил, что убираться в скверике у памятника отныне будет ежегодно, потому что это очень полезная городу традиция.

Со временем сквер благоустроили, положили плитку, поставили скамейки, установили фонтан, и субботник все больше стал превращаться в определенный праздничный ритуал для радийщиков. К тому времени к традиции мыть памятник присоединились студенты радиофака, а музыкальная радиостанция превратила уборку сквера в праздник. К примеру, на субботник в 2000 году радиостанция пригласила военный оркестр и поливальную машину.

В 2003 году субботник превратился в беспрецедентную акцию «Смотри радио»: в сквере у памятника в течение всего дня, сменяя друг друга каждый час, из большого прозрачного куба вещали ди-джеи лучших радиостанций Екатеринбурга.

В 2010 году в подарок прохожим досталось 15 000 ярких желтых воздушных шаров от «Радио СИ».

В 2012 году журналисты «Радио СИ» организовали у памятника радио-флешмоб — эксперимент по передаче звукового сообщения из уст в уста «от Свердлова до Попова» на скорость.

В этом году День радио пришелся на середину долгих праздничных выходных. Город готовится к годовщине Великой Победы, поэтому все желающие — даже те, кого в это время не будет в городе — смогут поддержать традицию и присоединиться к поздравлениям с Днем рождения радио, зайдя на сайт радиостанции.