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10 мая 2017
16:10  10 мая 2017 0

Fox News узнал о переброске в Сирию более 20 российских гаубиц

Агитпоезд
Российская артиллерия усилит военный потенциал армии СирииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Россия поставила на вооружение сирийским правительственным войскам более 20 единиц артиллерийских гаубиц. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным Fox News, помимо 21 гаубицы, Россия также направила самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на авиабазу в Сирии. В течение недели ожидается дополнительная поставка снарядов для зенитного ракетного комплекса С-400, сообщает RNS.

Напомним, что на 10 мая в Нью-Йорке состоится встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которой планируется обсудить дальнейшие шаги двух стран по урегулированию сирийского конфликта.

Сергей Макеев
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