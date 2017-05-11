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11 мая 2017
10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
08:37  11 мая 2017 0

Спасатели нашли тело четвертого рыбака, утонувшего на озере под Невьянском

Практический этап проверки навыков водолазов-спасателей ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области». Челябинск, водолаз, спасатель, мчс
Поисковые работы продолжались 4 дняФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели завершили поисковую операцию на о.Аятское в Невьянском городском округе, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели-водолазы Службы спасения Свердловской области в течение четырех дней обследовали подводную акваторию и к вечеру среды, 10 мая, тело мужчины было обнаружено.

Поиски завершены. На данный момент следственные органы выясняют личность погибшего и обстоятельства произошедшего 6 мая на озере Аятское. Как уже писало «URA.RU», здесь погибло четверо рыбаков. Предположительно, двухместную лодку, в которой рыбачили мужчины, перевернуло большой волной.

Семен Гринберг
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