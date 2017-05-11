{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
15:22  11 мая 2017 8

Свердловский полицейский главк покидает высокопоставленный силовик

Виктор Бердников, бердников виктор
Бердников отслужил в органах внутренних дел 34 годаФото: сайт ГУ МВД России по Свердловской области

Генерал-майор полиции Виктор Бердников заявил, что после отпуска не вернется на службу.

Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области, 58-летний генерал-майор Виктор Бердников, который до июня находится в отпуске, решил уйти на пенсию. Об этом Виктор Юрьевич сообщил «URA.RU».

«Любой человек когда-то приходит к такому решению, а у меня уже возраст — вот я и надумал, — говорит „URA.RU“ Виктор Бердников. — Я служу в органах уже 34 года. Считаю, что государству я свое отдал». После отпуска Бердников уже не вернется на службу.

По словам Бердникова, ему уже поступило несколько предложений относительно будущей деятельности, в том числе он рассматривает вариант преподавательской работы в институте МВД. Таким образом, в Свердловском областном полицейском главке останутся только три генерал-майора.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров