Свердловский полицейский главк покидает высокопоставленный силовик

15:22 11 мая 2017 8

Бердников отслужил в органах внутренних дел 34 года Фото: сайт ГУ МВД России по Свердловской области

Генерал-майор полиции Виктор Бердников заявил, что после отпуска не вернется на службу.

Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области, 58-летний генерал-майор Виктор Бердников, который до июня находится в отпуске, решил уйти на пенсию. Об этом Виктор Юрьевич сообщил «URA.RU».

«Любой человек когда-то приходит к такому решению, а у меня уже возраст — вот я и надумал, — говорит „URA.RU“ Виктор Бердников. — Я служу в органах уже 34 года. Считаю, что государству я свое отдал». После отпуска Бердников уже не вернется на службу.

По словам Бердникова, ему уже поступило несколько предложений относительно будущей деятельности, в том числе он рассматривает вариант преподавательской работы в институте МВД. Таким образом, в Свердловском областном полицейском главке останутся только три генерал-майора.