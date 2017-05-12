16:12 12 мая 2017 0

Поездка в столицу - под вопросом: Руслан получил в суде подписку о невыезде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руслан Соколовский, осужденный за экстремизм и оскорбление чувств верующих и приговоренный к 3,5 годам лишения свободы условно, уже получает предложения о работе. Одно из них — весьма «крутое». Об этом «URA.RU» сообщил адвокат блогера Алексей Бушмаков.

«Крупная федеральная компания хочет предложить ему работу в сфере общественных связей, — рассказал Бушмаков. — Думаю, что перспективы у него хорошие. Единственное, что ему может помешать — приговор, который накладывает на него как на экстремиста ряд ограничений. Посмотрим, что можно сделать».

Еще одним препятствием для получения работы может стать подписка о невыезде, которую по решению суда подписал Соколовский. «Для начала он должен слетать туда на переговоры, но он же на подписке! — замечает адвокат. — Разве что, с разрешения контролирующего органа. Ему же вон с матерью не давали видеться, прессовали — вдруг и тут скажут: «Сиди, не квакай».

Блогер обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: «возбуждение ненависти либо вражды», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания», а также приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. В общей сложности «ловец покемонов» провел в СИЗО более пяти месяцев: его то отпускали под домашний арест, то водворяли обратно.

11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес ему приговор: 3,5 года лишения свободы условно. В течение этого времени он не сможет менять место жительства и посещать массовые мероприятия. «URA.RU» вело ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с приговора Руслану Соколовскому,