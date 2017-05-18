Машины скорой помощи оснастят видеосвязью

03:36 18 мая 2017 0

Минздрав внес предложение по улучшению работы скорой помощи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство здравоохранения России выступило с предложением оснастить машины скорой помощи видеосвязью в рамках создания единой централизованной диспетчерской службы. Нововведения будут функционировать на базе системы «112».

Как сообщают «Известия», новое оборудование позволит диспетчерам при необходимости провести с бригадой медиков сеанс видеосвязи, а врачам — получить информацию из электронной карты пациента. Также будет возможность проконсультироваться с профильными специалистами, чтобы оказать больному более качественную помощь.

Для внедрения идеи в жизнь потребуется укомплектовать бригады скорой планшетами или аналогичными устройствами. Цена вопроса — около 50 тысяч рублей для каждого спецавтомобиля.

Сейчас в российском автопарке скорой помощи насчитывается 20 тысяч 738 машин.