17:25 24 мая 2017 0

Ситуация на заводе, о котором рассказывалось в публикации агентства, находится на контроле правительства области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Верховный суд России отказал в рассмотрении судебной коллегией по экономическим спорам жалобы ООО «Гросс» по иску к заводу «Вентпром». Судья посчитал, что уральская инстанция, которая не дала разорить уникальное предприятие, действовала правильно. Публикация об иске бывшего директора к заводу, которое производит уникальное оборудование, стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении журналиста «URA.RU» Юлии Литвиненко, в ходе расследования которого в редакции агентства прошли обыски.

В Верховный суд ООО «Гросс» пожаловался на отказ в иске на 1,5 миллиарда рублей к Артемовскому машзаводу «Вентпром». Решение о том, что завод должен бывшему директору завода Владимиру Макарову астрономическую сумму, вынес в конце октября 2016 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми. Постановлением арбитражного суда Уральского округа это решение было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.

В определении Верховного суда, которое размещено на сайте арбитражного суда Свердловской области, говорится, что окружной суд действовал правильно. Так, по мнению судьи Верховного суда, региональные инстанции не исследовали некоторые обстоятельства дел, а также неверно рассчитали размер убытков, которые понесло ООО «Гросс»: в середине 2000-х компания владела акциями завода лишь несколько дней. В 2009 году Макаров был осужден за попытку хищения акций другого завода на Урале.

В поле зрения СМИ новый этап конфликта между «Гроссом» и «Вентпромом» попал в конце прошлого года, когда стало известно о закрытии предприятия из-за решения Пермского арбитража, который постановил выплатить Макарову около 1,5 млрд рублей. Как стало известно «URA.RU», на стороне Макарова в Перми выступали юристы структуры экс-генпрокурора России Юрия Скуратова.

За статью об обстоятельствах дела по заявлению Юрия Ильича против журналиста Юлии Литвиненко было возбуждено уголовное дело. В рамках дела журналист даже прошла исследование на детекторе лжи, которое показало, что она не брала денег за публикацию, и считала достоверной ту информацию, которой располагала при подготовке материала. Хотя «URA.RU» всеми силами способствует проведению расследования, 18 мая в информагентстве был проведен обыск.

Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» — единственный отечественный производитель вентиляторов главного проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов. Завод — одно из немногих стабильно работающих крупных предприятий городского округа. Его закрытие оставляло без работы более пятисот человек.

Губернатор Свердловской области поручил региональному минпрому взять под контроль ситуацию в Артемовском на предприятии «Вентпром», стабильная работа которого оказалась под угрозой из-за спора хозяйствующих субъектов.