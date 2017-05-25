17:29 25 мая 2017 3

Алексей Ефремов так и не понял, почему его осудили Фото: Облкоммунэнерго

Житель Среднеуральска Свердловской области, пытавшийся зарубить топором электромонтеров за отключение света, приговорен в восьми с половиной годам колонии строгого режима.

Суд вынес приговор жителю Среднеуральска Алексею Ефремову, который 1 января 2017 года пришел убивать электромонтеров, отключивших ему свет. Дежурной смене тогда удалось отбиться от нападавшего лопатой и ломом.

«Индивидуальный предприниматель признан виновным по статье „покушение на убийство двух лиц, не доведенное до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам“ и приговорен к восьми годам шести месяцам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы еще на один год», — сообщил «URA.RU» помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков,.

Признав свою вину в том, что он действительно напал на монтеров и угрожал им убийством, Ефремов, однако, так и не понял, почему его судят. В последнем слове на суде он заявил, что требует прекращения уголовного дела и оправдания.

Чтобы попасть на территорию, Ефремов перелез через двухметровый забор Фото: Облкоммунэнерго

Следствие установило, что налет на отделение «Облкоммунэнерго» в Среднеуральске произошел после десяти часов вечера 1 января 2017 года. Чуть ранее в коттедже Алексея Ефремова по улице Дзержинского, 60а погас свет. Это произошло не первый раз. Причиной отключения стал прибор, регулирующий подачу электроэнергии.

Дело в том, что на протяжении нескольких лет Ефремов не пускал в свой дом контролеров. Именно поэтому в прошлом году «Облкоммунэнерго» установило у него прибор автоматического ограничения подачи мощности сверх нормативов. Как только потребление падало, свет включался снова.

После отключения электричества Ефремов позвонил в диспетчерскую. Когда дежурный взял трубку, он услышал лишь мат. Буквально через десять минут после этого в окно диспетчерской раздался стук.

Валерий Пронин и Сергей Талдыкин ломом и лопатой отбились от нападавшего Фото: Облкоммунэнерго

Дежурные электромонтеры Валерий Пронин и Сергей Талдыкин вышли во двор и увидели там мужчину. Пришедший спросил, кто с ним сейчас разговаривал по телефону. Пронин сказал, что он, тут же получил удар в лицо и лишился зуба. После этого Ефремов выхватил нож и попытался ударить Талдыкина, но электромонтер стал защищаться лопатой.

В конце концов, ему удалось выбить нож у нападавшего, и тогда Ефремов выхватил топор. К этому времени пришел в себя после удара Пронин. Он взял лежавший во дворе ломик и стал помогать коллеге отбиваться от Ефремова. Энергетикам удалось его обезоружить, скрутить и вызвать полицию. Позже выяснилось, что Ефремов был пьян.

Ефремов не был арестован, его выпустили под подписку о невыезде. После этого он еще звонил монтерам и угрожающе спрашивал: «Вы всегда будете ходить вдвоем, а еще с ломиком?».

«Сегодня суд вынес приговор — это его компетенция. Мы, со своей стороны, сделали то, что были должны сделать — обратились в полицию при нападении на наших сотрудников», — прокомментировал начальник Среднеуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Порсин.