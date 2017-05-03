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03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:36  03 мая 2017 0

В суд передано дело мужчины, пытавшегося убить электриков из-за отключения света

Открытая лицензия на 04.08.2015. Топор., топор, убийство, криминал
Мужчина с ножом и топором напал на людей, которые были непричастны к отключению света в его домеФото: John Neeman/Flickr

Прокуратура Верхней Пышмы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Ефремова: он 1 января с ножом и тором напал на дежурную бригаду электриков «Облкоммунэнерго». Именно их он посчитал виновными в отключении света в своем коттедже. Мужчинам чудом удалось отбиться.

По версии следствия, в доме Ефремова был установлен специальный прибор, который автоматически ограничивал мощность подачи электроэнергии. Прибор установили специалисты энергокомпании — Ефремов в нарушение требований законодательства, около двух лет, не допускал контролеров к своим приборам учета.

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Будучи разгневанным из-за ограничения подачи и кратковременного отключения электроэнергии по месту жительства, Ефремов решил убить двух электромонтеров оперативно-выездной бригады Среднеуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Свердловской области.

1 января 2017 года в период времени с 22 час. до 23 час. 30 мин. Ефремов, вооружившись ножом и топором, пришел на территорию АО «Облкоммунэнерго» в Среднеуральске. Пройдя в служебное помещение, где находились электромонтеры, Ефремов нанес одному из сотрудников АО «Облкоммунэнерго» удар кулаком по лицу, от чего последний не удержался на ногах. Затем Ефремов достал принесенные с собой нож и топор, которыми пытался нанести удары по потерпевшим, а именно: в область головы, шеи и туловища, при этом высказывая угрозу убийством в адрес электромонтеров. Мужчинам удалось отбиться — лопатой и ломом.

Позже выяснилось, что дежурные электрики не имели никакого отношения к тому, что в коттедже, оформленном на племянницу Ефремова, регулярно отключается свет — там работали автоматические системы.

Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, не доведенное до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам). Ефремову грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Юлия Литвиненко
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