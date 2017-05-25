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25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:48  25 мая 2017 1

Качканарские буддисты, несмотря на угрозу сноса, продолжают расширение монастыря

В соцсети монастырь объявил набор волонтеров на летоФото: группа ВК Шад Тчуп Линг

Буддисты с горы Качканар (Свердловская область), несмотря на угрозу выселения, продолжают строительство монастыря. В монастырской группе в соцсети появилось объявление о наборе добровольцев.

«Набор волонтеров на летний строительный период. Дорогие друзья, община Шад Тчуп Линг приглашает принять посильное участие в строительстве монастыря», — появилось объявление в группе монастыря.

В этом году в монастыре планируют построить купольный дом, каркас которого будет из стеклопластиковой арматуры. Предполагалось, что гостевую постройку возведут в селе Косья, но работа началась прямо на территории монастыря.

«Дом будет построен из стеклопластиковой арматуры, покрытой полиуретаном, — рассказала „URA.RU“ представитель монастыря Анна Туршатова. — Внутри он будет утеплен, так что хороший получится дом, теплый. К нам приезжает много гостей, туристов, всех надо где-то размещать».

Для желающих приехать помочь написали памятку.

Взять с собой:

— спальник (по сезону);

— пенку;

— сменную одежду (по сезону);

— рабочую обувь (по сезону);

— фонарик.

Должны быть готовы:

— соблюдать распорядок дня;

— соблюдать правила поведения, указанные тут http://www.shad-tchup-ling.ru/pravila-povedenya.html, а также те правила, что будут разъяснять старшие товарищи;

— участвовать в текущих рабочих мероприятиях.

Между тем, по словам старшего судебного пристава Качканара Сергея Помещенко, уже готова смета на переезд монастыря.

«Смета составляет 1,6 миллиона рублей, сейчас ведется поиск подрядчика, который выполнит работу», — рассказал «URA.RU» Сергей Помещенко

Монастырь уже несколько лет собираются выселить на соседнюю гору Мохнатку.

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Так будет выглядеть дом Фото: группа ВК Шад Тчуп Линг

Александр Лукманов
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