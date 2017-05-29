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29 мая 2017
Главные новости 
16:25  29 мая 2017 0

Курганский завод зятя Михалкова могут передать под управление Ростеху уже через месяц

ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган
Акционеры КМЗ собираются на годовое общее собраниеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Курганмашзавод», где будет решен вопрос о передаче завода под управление компании Ростеха, пройдет 30 июня во Дворце культуры машиностроителей в Кургане. Такое решение принял совет директоров, сообщается в понедельник, 29 мая, на сайте раскрытия информации.

Сейчас КМЗ входит в структуру концерна «Тракторные заводы». В начале 2016 года завод возглавил зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков. На собрание вынесен вопрос «о досрочном прекращении полномочий управляющей организации — общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» и передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества новой управляющей организации — акционерному обществу «Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий» Ростеха.

Также общему собранию акционеров рекомендовано из-за отсутствия прибыли по результатам 2016 финансового года прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. На собрании также будут избраны совет директоров и ревизионная комиссия предприятия.

Отчет за 2016 год был предварительно утвержден. По итогам прошлого года КМЗ сработал с убытком в 3,6 млрд рублей. По данным аудиторской компании «Эталон», чистые текущие обязательства по состоянию на конец прошлого года превышали оборотные активы предприятия на 5 млрд 426 млн рублей. Кредиторы завода требуют его банкротства в арбитражном суде. Минобороны также требует с КМЗ 352 млн 722 тыс. рублей.

Анна Бояркина
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