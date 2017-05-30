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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:32  30 мая 2017 1

На Урале возбуждено уголовное дело из-за травмы ребенка на батуте

Незакрепленный батут опрокинуло ветромФото: СУ СКР по Свердловской области

В Серове ветер опрокинул незакрепленный батут, при этом получила серьезную травму четырехлетняя девочка. Уголовное дело возбуждено в отношении предпринимателя — владельца надувного батута.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Известно, что 19 мая 43-летний предприниматель из Краснотурьинска установил надувной батут «Дисней» на Преображенской площади в соседнем городе Серове. При этом в нарушение правил батут не был закреплен на земле. Кроме того, коммерсант не имел разрешения на установку в городе аттракциона.

В тот момент, когда на батуте прыгала четырехлетняя девочка, поднялся сильный ветер и опрокинул аттракцион. Ребенок выпал на газон. При падении девочка получила растяжение связок грудно-поясничного отдела позвоночника.

Александр Лукманов
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