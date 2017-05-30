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30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:59  30 мая 2017 0

В Екатеринбурге женщина избила ребенка на детской площадке из-за бутылки

Женщина набросилась на мальчика из-за упавшей бутылки с водойФото: Соцсеть

В Орджоникидзевском районе в полицию обратилась местная жительница Татьяна Куминова, которая пожаловалась на избиение ее внука. Ребенка направили на судмедосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы побоев. Ранее женщина обратилась за помощью в общественную организацию «Уральский родительский комитет».

«Ко мне обратилась женщина, которая рассказала о том, что ее девятилетнего внука избила женщина из соседнего дома прямо на детской площадке. На руках и ногах ребенка действительно видны гематомы. Мы вместе пошли в полицию и подали заявление», — рассказал «URA.RU» Евгений Жабреев, руководитель фонда «Уральский родительский комитет».

По словам женщины, ее 9-летний внук Георгий гулял во дворе дома на улице Бакинских Комиссаров, 109. Во дворе на скамейке сидела жительница дома №107 Светлана Кропотова, здесь же играли двое детей.

«Я выглянула в окно и увидела, что Светлана выкручивает Георгию руки, затем она стала пинать его, бить его же скейтом, ударила головой о железную дверь. Пиная на ходу, потащила к подъезду. Я побежала одеваться, чтобы выйти на улицу, столкнулась с ней в дверях, — рассказала „URA.RU“ Татьяна Куминова. — Соседка была очень агрессивна и ничего не могла сказать, только материлась».

Позже Татьяна спросила во дворе людей, что произошло. Рассказали, что Георгий подрался с мальчиком. Их разняла бабушка второго мальчика, усадила детей на скамейку. Но в этот момент Георгий задел и уронил бутылку с водой Светланы, которая стояла на земле. После этого женщина набросилась на ребенка.

«Люди сказали, что подумали, что она мать и так воспитывает сына. Не думали, что посторонняя женщина может наброситься на ребенка», — говорит Татьяна Куминова.

Заявление было подано в отдел полиции № 15 Екатеринбурга.

«В отдел полиции № 15 поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего по факту нанесения телесных повреждений ребенку. Со слов заявителя, 26 мая в районе дома № 109 по улице Бакинских Комиссаров малознакомая женщина в ходе конфликта нанесла мальчику побои. По данному заявлению службой по делам несовершеннолетних организована проверка. Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления степени вреда здоровью. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщил «URA.RU» Евгений Крюков, сотрудник пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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