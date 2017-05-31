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31 мая 2017
14:16  31 мая 2017 0

В преддверие президентских выборов кланы начали борьбу за «Единую Россию». Первым активизировался Грызлов

XVI съезд Единой России, второй день. Москва, грызлов борис
Борис Грызлов собрался представить свой план развития РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Впервые за много лет высший совет «Единой России» представит от своего имени идеологические тезисы о будущем страны и проведет отдельное от партии публичное мероприятие. Накануне мероприятие анонсировал глава высшего совета Борис Грызлов в своей статье «Что нас объединяет».

Планируется, что 2 июня в Санкт-Петербурге высший совет партии проведет форум, где с участием политиков, экономистов и экспертов будет выработан документ под названием «Общенациональный Форсайт», пишет «Коммерсант». Грызлов в своей статье заявляет, что цель форума — объединить гражданское общество и власть. Он также подчеркнул, что в ходе дискуссий будут обсуждаться разработанный правительством Дмитрия Медведева план стратегического развития на восемь лет вперед и альтернативные планы — главы Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Между тем, источник издания в думской фракции «Единой России» назвал мероприятие «самодеятельностью». Он пояснил, что как минимум неясно, кто будет отвечать за реализацию программы, которую собираются принять на форуме. Источник в партии также раскритиковал идеи, обозначенные Борисом Грызловым, например, заявление «мы просто обязаны выйти на траекторию форсированного роста темпами выше среднемировых», и назвал их «популистскими».

Источники в администрации президента считают, что активизация бюро высшего совета «Единой России» требует соответствующего обеспечения на уровне исполнения, однако секретариат высшего совета совсем небольшой, а исполком под руководством челябинца Владимира Бурматова занят «другими задачами».

Политолог Леонид Давыдов предполагает, что организация форума является отголоском сложных взаимоотношений между политическим блоком Кремля, возглавляемым Сергеем Кириенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и кабинетом министров под руководством Дмитрия Медведева. «У Кириенко нет других рычагов влияния на партию, кроме как через Бориса Грызлова и бюро высшего совета. Началась схватка за партийный ресурс», — предположил эксперт.

Нина Калинина
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