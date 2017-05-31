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31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:57  31 мая 2017 0

Екатеринбургское предприятие наградили за спасение уральцев от вредных веществ

Старания руководства "ВИЗ-Стали" не остались незамеченнымиФото: пресс-служба "ВИЗ-Стали"

Уральская компания «ВИЗ-Сталь» (входит в группу НЛМК) в 2016 году потратила более 164 миллионов рублей на защиту окружающей среды от воздействия производства. За бережное отношение к природе предприятие получило почетную награду.

В пресс-службе «ВИЗ-Сталь» «URA.RU» рассказали, что предприятие на 90% сократило уровень образования отходов и полностью прекратило вывоз твердых промышленных отходов.

«Модернизация очистных сооружений, завершенная в 2015 году, позволила на 20% повысить качество очистки ливневых вод и на 5% снизить объемы их сбросов за счет повторного использования в цикле замкнутого оборотного водоснабжения, — добавили в пресс-службе. — По итогам прошлого года объемы сбросов сточных вод были на 45% ниже разрешенных нормативом, выбросов — на 30%».

С озвученными показателями организация попала в число победителей Всероссийского конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент» и получила золотую медаль. Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге. На ней почетным знаком «Эколог года 2017» был также отмечен исполнительный директор компании Станислав Ольков. Заводская лаборатория производственно-экологического контроля стала лауреатом в номинации «Лучшая экологическая служба».

«Еще одну награду за достижения в области охраны окружающей среды предприятие получило в престижной международной конкурсной номинации „Золотая ветвь планеты“», — отметили в пресс-службе «ВИЗ-Стали».

Виктор Дорофеев
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