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Главные новости Югры
11:11  01 июня 2017 0

Главный медик Югры прокомментировал информацию о массовых сокращениях врачей

Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой и представителей общественных организаций нового здания городской поликлиники №4, добровольский алексей, директор департамента здравоохранения
Алексей Добровольский опроверг сведения о массовых сокращениях в окружной клиникеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский опроверг сведения о грядущих сокращениях в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. По словам Добровольского в разговоре с «URA.RU», никаких аудиторских проверок в учреждении не назначено и массовых сокращений не планируется.

Ранее источник агентства сообщил, что 12 июня 2017 года в окружную клиническую больницу собираются приехать эксперты московской компании «ЛюдиPeople». Аудиторы должны были подготовить отчет по необходимым изменениям для улучшения экономического и финансового состояния учреждений. Зная о том, что после предыдущей подобной проверки правительственное информационное агентство «РИЦ» было полностью расформировано, а в телерадиокомпании «Югра» были сокращены сразу 70 человек, сотрудники ОКБ опасаются потерять работу.

Игорь Волосин
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