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02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
17:17  02 июня 2017 0

Сторонникам Навального отказали в проведении митинга в центре Перми

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Сам Навальный приедет в Пермь 10 июня - всего за пару дней до митинга своих сторонниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из семи заявок, которые отправили в мэрию Перми сторонники оппозиционера Алексея Навального, согласована лишь одна. Вероятнее всего, протестная акция пройдет в местном «гайд-парке» — Саду камней.

Еще по одной заявке власти предложили сократить маршрут демонстрации, чтобы он проходил от сквера им. Дзержинского до Парка камней. «Дело в том, что часть заявленного маршрута проходит в зоне проведения культурно-досуговых мероприятий, приуроченных ко Дню России и Дню города», — пояснили в пресс-службе мэрии. По остальным публичным мероприятиям чиновники предложили изменить места и маршруты их проведения.

Сейчас организаторы решают, где все же будет проходить протестная акция. Они настаивали на проведении хотя бы части демонстрации в центре Перми, но все участки в центре были расписаны еще несколько назад. «Скорее всего, мы проведем митинг в Саду камней, — рассказала „URA.RU“ одна из организаторов митинга Александра Семенова. — Есть еще вариант в Мотовилихинском районе рядом с бывшим кинотеатром „Искра“, но Сад камней предпочтительнее. Окончательное решение мы примем в понедельник, 5 июня».

Анна Белкина
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