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Главные новости Тюменской области
19:14  04 июня 2017 0

Тюменцы сами разгребали последствия урагана. ВИДЕО

Тюменцы выразили респект ответственным парнямФото: prt scr "ВКонтакте"

Пользователи соцсетей из Тюмени продолжают делиться информацией о прошедшем накануне урагане. «ВКонтакте» появилось видео, на котором молодые люди убирают вырванное из земли дерево с проезжей части.

«На улице Мира вчера прямо на дорогу упало дерево из-за сильного ветра. Машины не могли проехать, проходящая молодёжь сделала дело за других людей», сообщается в подписи к ролику.

«Зачет парням. Респект», — резюмируют поступок парней подписчики группы «ЧС Тюмень».

3 июня Тюмень не избежала шторма, который ранее обрушился на Москву, а затем и на регионы УрФО. В разных районах Тюмени люди становились очевидцами разбушевавшейся стихии. Сломанные деревья падали на проезжую часть и припаркованные автомобили.

Видео: паблик «ЧС Тюмень», «ВК»

Семен Гринберг
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