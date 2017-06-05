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Главные новости Челябинской области
15:29  05 июня 2017 0

Дубровский после урагана дал задание мэрам готовиться к новым ЧС

Прием женщин, в преддверии праздника 8 марта, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Челябинск, дубровский борис
Борис Дубровский потребовал обеспечить безопасность людей на случай новых ЧС в регионеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на аппаратном совещании 5 июня, в понедельник, оценил, как ликвидировались последствия урагана, обрушившегося на Южный Урал в минувшие выходные. Как отметил глава региона, оперативные службы сработали неплохо, но следует быть готовым к новым возможным инцидентам, связанным со стихией, и устранению их последствий.

«В выходные в Челябинской области был ураган, может быть, не такой сильный, как в столице, однако местами создал инфраструктурные проблемы. Некоторые жилые кварталы и социальные учреждения Челябинска остались на время без электричества, были инциденты на дорогах, в Тракторозаводском районе женщину придавило строительными лесами, — заявил губернатор. — В целом оцениваю, что все службы были полностью готовы оперативно реагировать на возникшие проблемы, хорошо отработали с устранением последствий. Однако, учитывая прогнозы и предупреждения МЧС, прошу всем задействованным службам и главам муниципалитетов, на которых лежит персональная ответственность, не снижать бдительность и обеспечить полную готовность всех служб к возможным стихийным инцидентам, которые могут еще произойти в ближайшее время, по максимуму обеспечить безопасность людей».

На аппаратном совещании в мэрии глава Челябинска Евгений Тефтелев также дал поручения службам и главам районов в кратчайшие сроки ликвидировать все последствия от ЧС. Необходимо убрать поваленные деревья, привести в порядок обрушившиеся рекламные конструкции и починить сорванные кровли на социальных объектах и многоэтажных жилых домах. От стихии пострадали и другие муниципалитеты. Непогода оставила без света 4 тыс. жителей, электроснабжение восстановили к вечеру 4 июня.

Альбина Золотухина
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