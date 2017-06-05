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05 июня 2017
04 июня 2017
Главные новости Свердловской области
21:51  05 июня 2017 1

Известный афганец отработает на свердловского губернатора еще одну пятилетку

Виктор Бабенко. Екатеринбург, бабенко виктор
Виктор Бабенко - выходец из Нижнего ТагилаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Свердловской области подписал Указ о продлении срока полномочий своего представителя в Заксобрании Виктора Бабенко до 2022 года.

Депутаты считают принятое главой региона кадровое решение оптимальным. В частности, первый вице-спикер Заксобрания, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий отмечает большой опыт коллеги: «Он долго работал в Областной думе, поэтому способен говорить со всеми депутатами на одном языке. Губернатор это знает и оценил умения Виктора Бабенко по заслугам».

Виктор Бабенко — выходец из Нижнего Тагила. В начале 90-х годов прошлого века он был в руководящем составе Ассоциации по делам молодежи и Объединения воинов-интернационалистов НТМК. В 2000 году Бабенко начал политическую карьеру, избравшись депутатом Нижнетагильской гордумы, С 2004 по 2012 год он работал в Законодательном собрании области. После сдачи мандата бывший парламентарий продолжил деятельность в представительном органе власти в новом статусе.

Бабенко также известен как активист движения воинов-интернационалистов. Он возглавляет областное правление «Российского Союза ветеранов Афганистана».

Константин Джултаев
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