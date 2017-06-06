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Главные новости Свердловской области
02:36  06 июня 2017 0

«С заявлением в органы не обращался». Избитый свердловский депутат рассказал о нападении неизвестных

Боулинг с дипломатами в Фан-Фане. Екатеринбург, ионин дмитрий
Дмитрий Ионин не намерен возвращаться к обсуждению нападения, пока не разберется "откуда прилетело"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин, подвергшийся на днях нападению неизвестных, сообщил подробности происшествия. По словам парламентария, комментарий он решил дать вынужденно, «раз уж тема попала в СМИ».

Как написал Дмитрий Ионин в социальной сети Facebook, больше поднимать тему он не собирается.

«Да, случился инцидент. Правда не в субботу, а в воскресенье. Результат — сильно рассечена бровь и легкое сотрясение. Ну и челюсть ушиблена, — написал депутат-эсер. — Откуда прилетело — не знаю, но буду разбираться. Пока не разберусь для себя — комментировать не вижу смысла. С заявлением в органы сам не обращался, так как в травмпункте „Доктор Плюс“ все оформили и, по инструкции, сами передадут информацию о побоях в правоохранительные органы».

По словам народного избранника, сейчас он официально находится на больничном по 9 июня включительно, в связи с чем ему придется пропустить очередное заседание областного Заксобрания.

Как ранее сообщало URA.RU, нападение на Ионина произошло во дворе дома. Из подъехавшей машины выскочило несколько бойцов, которые сбили парламентария на землю, нанесли несколько ударов ногами и уехали.

Евгений Александров
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