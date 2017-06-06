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12:24  06 июня 2017 0

Челябинцев ждут на международном форуме анонимных алкоголиков в Бурятии

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, алкоголизм, чукреев дмитрий, бомж, алкоголик, бродяга
В программе – семинары, встречи с жителями и даже сеансы медитацииФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Улан-Удэ с 7 по 12 июня состоится необычный международный форум. В столице Бурятии соберутся анонимные алкоголики из пяти стран, чтобы обсудить, как помочь бросить пить себе и другим зависимым от спиртного.

По словам организаторов, в мероприятии примут участие представители Бурятии, Красноярского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, Иркутской и Челябинской области, а также Великобритании, Южной Кореи, Японии и Монголии, пишет портал FlashSiberia.

Мероприятие пройдет на территории санатория «Солнечный» в поселке Верхняя Березовка. В программе — семинары, выступления спикеров, экскурсии, встречи с жителями и даже сеансы медитации.

В настоящее время движение анонимных алкоголиков насчитывает в мире порядка 5 миллионов человек и ставит перед собой единственную цель — помочь себе и другим алкоголикам бросить пить, отметили в оргкомитете.

Юрий Викторов
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