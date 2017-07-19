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19 июля 2017
18:51  19 июля 2017 0

Гид бросил туриста умирать на Эльбрусе

Ингушетия. Горы., горы, облако
Восхождение едва не закончилось трагедиейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

При восхождении на самую высокую вершину России и Европы из-за халатности гидов чуть не погиб турист Михаил Беляков. Мужчина сорвался и получил тяжелую травму, после чего его едва не бросили умирать на месте ЧП.

«В коммерческой группе, совершавшей восхождение на Эльбрус в составе 37 человек и 3−4 гидов, произошел срыв клиента с высоты 5400 метров до 5000 метров. Человек получил тяжелые травмы. Вместо того, чтобы оказывать помощь пострадавшему и спускать его, руководитель группы продолжил восхождение», — пишет «ВКонтакте» администрация группы «Эльбрус|Лакколит Клуб».

Спустить с горы пострадавшего смогли другие туристы и гид соседних групп, у мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. В больницу Белякова доставили на автомобиле МЧС, пишет «Ридус».

Отмечается, что в спасательных работах не принял участие ни один из гидов группы, которые повели остальных туристов в составе 20 человек дальше на верх Эльбруса.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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