Гид бросил туриста умирать на Эльбрусе

При восхождении на самую высокую вершину России и Европы из-за халатности гидов чуть не погиб турист Михаил Беляков. Мужчина сорвался и получил тяжелую травму, после чего его едва не бросили умирать на месте ЧП.
«В коммерческой группе, совершавшей восхождение на Эльбрус в составе 37 человек и 3−4 гидов, произошел срыв клиента с высоты 5400 метров до 5000 метров. Человек получил тяжелые травмы. Вместо того, чтобы оказывать помощь пострадавшему и спускать его, руководитель группы продолжил восхождение», — пишет «ВКонтакте» администрация группы «Эльбрус|Лакколит Клуб».
Спустить с горы пострадавшего смогли другие туристы и гид соседних групп, у мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. В больницу Белякова доставили на автомобиле МЧС, пишет «Ридус».
Отмечается, что в спасательных работах не принял участие ни один из гидов группы, которые повели остальных туристов в составе 20 человек дальше на верх Эльбруса.