В России предложили отказаться от заключения браков

20:20 19 июля 2017 8

Брак не очень отражает сущность института семьи, считает Морозов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ульяновской области предложили переименовать брак в семейный союз. Предложение семейного совета региона уже поддержал ульяновский губернатор Сергей Морозов.

Глава региона подчеркнул, что сочетание «семейный союз» лучше отражает сущность создания института семьи, где превалирует любовь и верность, отмечает агентство Nation News. В своем микроблоге Twitter Морозов рассказал, что предложение уже направили федеральным властям.

Одна из главных свах страны, телеведущая, владелица агентства знакомств Роза Сябитова смысла в замене понятия не видит. Она отмечает, что дело «Если ЗАГС — это Дворец бракосочетаний, то теперь это будет звучать как Дворец семейного союза. Мне кажется, сути оно не отражает, — высказалась Сябитова в разговоре с „Национальной службой новостей“. — А если посчитать, какое количество денег пойдёт на замену всех вывесок и документов? В чём смысл? Я смысла в этом вообще никакого не вижу».

По мнению Сябитовой, лучше было бы направить деньги, которые могут пойти на смену документов и вывесок, на поддержку молодых супругов и финансирование проектов, связанных с семьей, молодежью и детьми.