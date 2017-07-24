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Главные новости Пермского края
08:23  24 июля 2017 0

В Пермском крае найдено тело пропавшего мальчика

Судя по фото, злополучный пруд был одним из любимых мест отдыха мальчикаФото: ВКонтакте/"Подслушано в Добрянке"

Тело семилетнего мальчика Ростислава, пропавшего на прошлой неделе в добрянском микрорайоне Крутая гора, нашли в местном пруду. Гибель мальчика официально подтвердили представители СКР по Пермскому краю.

Как сообщает портал «59.ру», подробные обстоятельства смерти ребенка предстоит выяснить следователям. Тело мальчика направлено на судмедэкспертизу.

Раньше следователей информацию о случившемся распространили пользователи группы «Подслушано в Добрянке» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, мальчик отправился в сторону пруда еще в пятницу, после чего домой не вернулся. Родители сразу же сообщили о пропаже в правоохранительные органы.

В сентябре погибший должен был пойти в первый класс.

Евгений Александров
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